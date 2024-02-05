Ты всегда на первом месте! Как позаботиться о себе — пять советов психолога

Понять и полюбить себя — непростая задача. И действительно, для многих из нас понятие любви к себе очень абстрактное, малопонятное и размытое.
Однако стоит научиться нескольким простым шагам, которые точно улучшат твое самочувствие и помогут позаботиться о себе без токсичных убеждений.
Об этом подробно рассказала психолог КПТ Марина Ольшанская в своем Instagram.
Психолог утверждает, что для улучшения самочувствия можно выполнить пять легких шагов.
Эти методы не разрешат все твои проблемы, но они точно натолкнут тебя на путь самопознания и помогут почувствовать, в чем именно ты нуждаешься.
Помочь понять себя и свои эмоции может помочь дневник эмоций. Как его вести и к чему это приведет, мы объясняли раньше.
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