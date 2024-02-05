Ты всегда на первом месте! Как позаботиться о себе — пять советов психолога

Понять и полюбить себя — непростая задача. И действительно, для многих из нас понятие любви к себе очень абстрактное, малопонятное и размытое.

Однако стоит научиться нескольким простым шагам, которые точно улучшат твое самочувствие и помогут позаботиться о себе без токсичных убеждений.

Об этом подробно рассказала психолог КПТ Марина Ольшанская в своем Instagram.

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Как позаботиться о себе самостоятельно

Психолог утверждает, что для улучшения самочувствия можно выполнить пять легких шагов.

Эти методы не разрешат все твои проблемы, но они точно натолкнут тебя на путь самопознания и помогут почувствовать, в чем именно ты нуждаешься.

Одевай удобную и комфортную одежду — как ни странно, однако если твой красивый и такой желанный гардероб не дает комфорта, а наоборот — отбирает уверенность, тогда лучше не носи эту одежду, а предпочитай то, что не сковывает движений и нигде не давит. Своевременно заботься о своих потребностях — от слова Нет и искусства ассертивности до полноценных трапез и походов в туалет. Такие вещи будут делать тебя счастливее. Не стесняйся просить о помощи — истощение себя точно не свидетельствует о заботе. Лечись вовремя, потому что терпеть боль и надеяться, что все пройдет само собой, безответственно, да и бесполезно. Признавай свои чувства и то, что доставляет тебе удовольствие или наоборот, разочарование. Это облегчит тебе жизнь, потому что эмоции нужно проживать, а не задавливать в себе.

Помочь понять себя и свои эмоции может помочь дневник эмоций. Как его вести и к чему это приведет, мы объясняли раньше.

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