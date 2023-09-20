Психология

Не алкоголь и не медитация! Что может помочь снизить уровень стресса — исследование ученых

Виктория Мельник, редактор сайта 20 сентября 2023, 21:30
Снизить уровень стресса
Фото: Pexels

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