Не алкоголь и не медитация! Что может помочь снизить уровень стресса — исследование ученых

Стресс, к сожалению, ныне окружает нас повсюду. В реалиях Украины стоит знать о методах и способах снижения уровня стресса. Известно, что справиться с проблемой может помочь спорт или медитации.

Однако подобная деятельность помогает не всем. Ученые Бирмингемского университета обнаружили ещё одну вещь, способную помочь справиться с высоким уровнем стресса.

Что помогает преодолевать стресс, рассказываем тебе дальше.

Сейчас также смотрят

Как преодолеть стресс: исследование

Ученые Бирмингемского университета, расположенного в Великобритании, Майкл Манциос и Кириаки Джанну обнаружили, что осознанное раскрашивание помогает людям, страдающим от тревожности и стресса.

Профессор прикладной психологии Майкл Манциос и преподаватель прикладной психологии Кириаки Джанну провели три эксперимента, которые смогли доказать: рисование снижает уровень тревожности у человека.

Главное, чтобы во время этого процесса человек осознанно рисовал. Ведь именно полная концентрация на рисовании помогает преодолеть негативные эмоции.

Во время первого эксперимента ученые разделили студентов на две группы. Одна группа получила объяснения и указания, как правильно “включать” свое сознание и рисовать. Другая группа подобных инструкций не имела. После завершения эксперимента первая группа сообщила, что испытывает гораздо меньше тревоги, чем прежде.

Вторая группа подобных наблюдений не имела.

— Это говорит о том, что внимательность при раскрашивании может помочь снизить тревогу. Однако некоторым людям не понравилось получать инструкции во время рисования, что снижало преимущества осознанного разрисовывания, — отмечали ученые.

Похожий результат ученые получили и после второго эксперимента, когда пригласили преподавателей, часть которых ежедневно разрисовывала в течение пяти дней. Участники отметили, что стали испытывать меньший уровень стресса, чем те, кто не выполнял такие практики.

В ходе третьего эксперимента исследователи сравнили влияние осознанного рисования с влиянием медитаций.

После исследования ученые выяснили, что влияние на снижение уровня стресса от обеих этих занятий — одинаковое.

Однако стресс — это не только психологический показатель. Как обуздать стресс на гормональном уровне, мы рассказывали тебе раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.