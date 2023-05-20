Со мной беды не будет! Почему людям кажется, что досадные ситуации случатся не с ними, и какая в этом опасность — разбор психолога

Вера в жизнь сильна и непобедима, поэтому мы часто бываем уверены, что все будет хорошо и беда обойдет стороной. Но из-за войны России беда может прийти к любому. В нашем материале ты узнаешь:

Почему людям кажется, что досадные ситуации произойдут не с ними? Почему надеяться на это очень небезопасно? Это защитный механизм психики или “отклонения от нормы”? Что следует узнать/прочесть и обсудить с психологом, чтобы адекватно оценить ситуацию и позаботиться о своей безопасности, когда это нужно?

Почему людям кажется, что досадные ситуации произойдут не с ними

Практический психолог и кризисный консультант, член Украинского союза психотерапевтов Елена Фроленкова рассказала Вікнам, почему люди думают, что досадные ситуации произойдут не с ними. Читай подробнее.

Ракетные удары по гражданским являются нормой для России. В Украине каждый день обстреливают сотни городов. А трагедии с попаданием ракет в дома мы не сможем забыть, ведь раны такие глубокие: Мариуполь, Днепр, Краматорск, Запорожье, Харьков, Киев…

Сотни людей считали, что беды не случится, но она пришла, забрала жизнь, сделала навсегда больно родным и близким. Поэтому очень важно осознавать всю опасность и не надеяться, что плохое произойдет не с тобой.

Прежде всего это нужно для того, чтобы защитить твою жизнь и родных, лишний раз спуститься в укрытие, не подвергать себя опасности и так далее. Да и в обычной жизни понимать, что неприятности не выбирают кого-то конкретного.

Взгляд психолога на проблему

Психолог рассказывает, что люди очень по-разному ведут себя в кризисных или досадных ситуациях. Одни подвержены преувеличению опасности, другие наоборот — умаляют и недооценивают ее.

Такое поведение часто построено на жизненном опыте. Психолог Елена Фроленкова объясняет на примере:

Те, у кого был опыт нахождения под обстрелами, будут внимательнее относиться к предупреждениям относительно них. Потому что их опыт способствует большей бдительности и осторожности. Такие люди помнят свои переживания, связанные с прилетами. И эти воспоминания руководят их поведением.

В то же время те, кто такого или подобного опыта не имеют, часто пренебрегают опасностью и подвергают себя ей. Потому как памяти о переживаниях, вызванных прилетами поблизости, нет.

Люди, которые не сталкивались с проблемой, часто недооценивают ее. Они довольно легкомысленно относятся к возможной опасности, в результате чего это заканчивается плачевно. Мы живем во времена, когда нельзя недооценивать опасность, будь то война, коронавирус или что-то еще.

Защитный механизм, который следует рассмотреть

Одним из способов выдерживать трудную реальность вокруг является отрицание. Поэтому некоторые могут отрицать опасность от ракет или чего-то другого в жизни, потому что не столкнулись с этим в упор.

Можно сказать, что отрицание опасности — это защитный механизм. Человеческая психика пытается каким-то образом справляться перед лицом опасности, — объясняет психолог.

Если ты или твои знакомые имеют такой защитный механизм и каждый раз пытаются доказать, что ничего не произойдет, если ты с 14-го этажа не спустишься в укрытие, нужно знать кое-что.

Любая защитная реакция на самом деле искажает действительность. Несмотря на то, что она защищает наше психическое здоровье, механизм защиты может сыграть негативную роль. Сверяйся с реальностью, это очень важный навык для баланса физического и психического здоровья.

Защитный механизм срабатывает определенным образом. Его функция — не дать “увидеть” то, от чего он защищает, — говорит психолог Елена Фроленкова.

Как не пренебрегать реальной опасностью

Поэтому тебе нужно научиться обращать внимание на это скрытое. Часто в этом помогают родные или близкие, ведь увидеть что-то со стороны самостоятельно редко когда возможно. Лучший вариант, кто может помочь тебе, это психолог.

Тем, на что ты не обращаешь внимания из-за защитных механизмов психики и отрицания, могут быть: ракетная опасность, спуск в укрытие, игнорирование воздушной тревоги, первые проявления болезни, признаки депрессии и многое другое, что мы отрицаем и откладываем в жизни на потом.

Так что в следующий раз, когда ты захочешь отрицать реальную опасность для своей жизни и здоровья, скрытую за мыслями “беда произойдет не со мной”, подумай, что защитный механизм работает иногда против тебя.

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