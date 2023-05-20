Психологія
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Зі мною лиха не буде! Чому людям здається, що прикрі ситуації стануться не з ними, та яка в цьому небезпека — розбір психологині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Травня 2023, 19:30
Чому людям здається, що прикрі ситуації стануться не з ними
Фото: Pexels

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