Выгорание и стресс ходят парой, но есть существенная разница: эксперты объясняют, какая именно

Сейчас мы часто можем услышать, что увольнение человека или изменение сферы деятельности произошло из-за выгорания. Люди говорят, что разочаровались в профессии, хотя действительно могли себя просто перегрузить и устать. Поэтому всегда нужно сохранять Work life balance, чтобы даже желанная работа не могла надоесть.

Считается, что причиной выгорания является перегрузка и стресс на работе, с которыми человек не смог справиться. Однако новое исследование опровергает это предположение. Об этом рассказывает Psychology Today.

Как появился термин выгорания

Это понятие возникло еще в 1974 году, его предложил психолог Герберт Фройденбергер. Относительно недавно, в 2019 году, Всемирная организация здравоохранения официально включила это состояние в Международный классификатор болезней.

Это состояние описывают как “синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться”.

Симптомы и признаки выгорания

Есть три наиболее распространенных симптома выгорания: чувство истощения или потери сил, цинизм, снижение профессиональной эффективности. Существуют, конечно, и другие:

разочарование,

умственная и физическая усталость и истощение,

плохое настроение, нетерпеливость и горячность,

потеря мотивации и снижение интереса к обязательствам,

невозможность выполнять обязательства,

сниженный иммунитет к болезням,

эмоциональная отстраненность от предыдущих занятий,

ощущение, что ваши усилия недооценены,

дистанцирование от коллег,

безнадежность и беспомощность,

прогулы и неэффективность работы,

недостаток сна,

проблемы с концентрацией внимания.

Стресс и выгорание — одно и тоже?

Хотя считают, что стресс является причиной выгорания, это совершенно разные вещи. Это другое состояние самого ума, которое не может пройти благодаря длительному отпуску, меньшим нагрузкам и временем работы.

Когда человек переживает стресс, он пытается справиться с трудностями. Однако когда приходит стадия выгорания, у человека полностью опускаются руки. Он считает, что его усилия напрасны. Интерес и мотивация исчезают, нет желания выполнять даже самые простые задачи.

Влияет ли стресс на выгорание?

Важнейший симптом выгорания — это чувство полного истощения.

— От него нельзя избавиться обычным отдыхом в выходные или даже отпуском, — рассказывает исследователь Кристиан Дорманн из Майнцского университета.

Иногда человек даже пытается дистанцироваться от своей работы или людей, связанных с ним.

Команда Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце провела 48 исследований касательно выгорания и стресса. Они проводились с 1986 по 2019 год в США, Канаде, Мексике, Южной Африке, Австралии, Китае и Тайване. Результаты исследования подвергают сомнению то, что стресс является движущей силой выгорания.

Эти ощущения усиливают друг друга, а также выгорание гораздо сильнее влияет на стресс на рабочем месте.

— Сотрудникам, страдающим эмоциональным выгоранием, необходимо своевременно оказывать соответствующую поддержку, чтобы разорвать порочный круг между стрессом на работе и выгоранием, — советует Дорманн.

По его словам, выгорание увеличивается постепенно. Это происходит из-за большого количества работы, малого количества времени и слишком большого стресса. Влияние выгорания можно немного снизить, если человек будет лучше контролировать свой рабочий процесс и будет получать поддержку от коллег или руководства. Сотрудники должны иметь возможность в любое время высказать свое мнение о стрессе на работе и быть услышанными.

Чтобы побороть выгорание, необходимо найти силы и вдохновение что-нибудь делать. Раньше мы рассказывали о ресурсном списке, как он может помочь с выгоранием.

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