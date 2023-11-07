Когда кажется, что ничего не помогает. Что такое резистентная депрессия и как ее определить

Депрессия — это не просто плохое настроение или грусть, с которой можно справиться, почитав мотивационные книги или просмотрев любимую комедию. Это серьезное состояние, которое может привести к изменениям в жизни человека.

Особенно тяжелой формой этой болезни является резистентная депрессия, которая сложнее всего поддается лечению. Подробнее о ней рассказала врач-психиатр Беата Надь.

Резистентная депрессия: что это такое

Определить резистентную депрессию можно тогда, когда два курса приема адекватно подобранных антидепрессантов в терапевтических дозах не дают результата.

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Но перед тем, как ставить такой диагноз, медики хорошо должны разобраться, потому что причин неудачного лечения есть несколько. К примеру, это может быть неправильно подобранная дозировка медикаментов, препараты или их комбинация. Также важную роль играет и продолжительность приема лекарств.

По словам Беаты Надь, фактически половина пациентов, получивших рецепт на антидепрессанты, игнорируют рекомендации врача. Например, они пропускают прием препаратов или прекращают лечение слишком рано из-за нежелательных побочных действий медикаментов.

Прежде чем признать депрессию резистентной, врачи настойчиво рекомендуют:

убедиться в диагнозе и исключить сопутствующие заболевания, например биполярное расстройство или гипотиреоз;

уделить назначенным препаратам больше времени;

применить максимальную терапевтическую дозу;

изменить, добавить другой антидепрессант при необходимости.

Иногда замена лекарств или лечение основного заболевания может решить депрессию, которую трудно вылечить.

Какие есть риски образования резистентной депрессии

Как отмечает психиатр, к рискам образования этого типа депрессии относятся такие факторы как:

начало депрессии в довольно раннем возрасте;

случаи депрессии учащаются и повторяются;

эпизоды депрессии длятся дольше;

по степени выраженности депрессия является тяжелой;

пожилой возраст пациента.

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