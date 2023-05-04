Не путай с интроверсией! Социофобия: что это и как избавиться — объясняет эксперт

Социальное беспокойство, или социофобия, является одним из самых распространенных расстройств в современном обществе наряду с депрессией и алкоголизмом.

Часто социофобию путают с интроверсией. Однако, по словам психолога, это совсем разные вещи. Социофобия: что это и как избавиться — читай в материале.

По словам психолога Татьяны Люш, социофобия возникает вследствие пережитых и не проработанных психологических травм, оскорблений и обесценивания со стороны оцепления. И часто их путают с интровертами, но это разные люди.

Интроверсия — это врожденная особенность. Интроверт с детства выбирает одиночество над шумными компаниями и заряжается энергией наедине с собой. Он привык к этому, стремление к одиночеству — часть его характера.

С социофобом совсем другая история. Это качество приобретенное. Как правило, человек прекрасно помнит, что когда-то был другим.

Его характер изменился вследствие каких-то психологических травм — обид, измены, обесценивания со стороны окружающих.

Если интроверту удобно быть самому, то социофоб наедине с собой лишь меньше беспокоится, подчеркнул эксперт.

Как понять, что у тебя социофобия

Страх унижения, осуждения, страх оконфузиться, выглядеть плохо, забавно и т. п. Желание избегать взаимодействия с социумом, ограничение контакта с другими. Избегание зрительного контакта при общении. Страх выполнять какую-нибудь работу, если кто-то наблюдает за процессом. Ощущение сильного дискомфорта, тремор, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, тошнота, затрудненность дыхания, покраснение или бледность кожи, боль в животе, головокружение, в некоторых случаях возможны панические атаки.

Что побуждает развитие социофобии

По словам психолога, в основе социофобии — страх оценки. Этот страх берет начало с подросткового возраста (10–13 лет), когда начинается активное взаимодействие с социумом. В этом возрасте для подростков важно, как их воспринимают сверстники.

Социальное взаимодействие со сверстниками становится приоритетнее, чем обучение и отношения с родителями и учителями.

Поэтому неудачная насмешка, шутка или критика со стороны взрослых и детей может сформировать комплексы неуверенности в себе. Именно в период становления личности ребенка очень влиятельна критика значимых людей, сравнение ребенка с другими не в его пользу, слишком высокие требования, неодобрение его поступков.

Все это способствует формированию страха оценки социумом.

Вырабатывается стратегия поведения избегание (бегство, самоизоляция). Человек избегает того, что вызывает сильный дискомфорт, подчеркнул психолог.

Как себе помочь в такой ситуации:

понять свою социальную тревогу;

избавиться от своих негативных мнений, убеждений, фантазий;

меньше концентрироваться на себе;

исключить избегание в поведении;

научиться справляться с физическими проявлениями социальной тревоги;

обратиться к специалисту за помощью для преодоления страха, неэффективных убеждений о себе, научиться навыкам и техникам справляться с тревогой.

Мы рассказали, как преодолеть страх будущего и возвратиться к жизни.

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