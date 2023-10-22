Беспокоишься за то, что еще не произошло? Почему возникает это чувство и как с ним справиться

Во время войны у людей усилился уровень тревог. В частности, мы часто находимся в напряженном ожидании чего-то плохого. Можем ждать обстрелов, блэкаутов, плохих новостей.

Но тревожное ожидание не обязательно может быть связано с войной. Мы часто волнуемся перед важными событиями, принятием серьезных решений т.д.

Психолог фонда Голоса детей Юлия Тукаленко рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, почему возникает тревожность из-за неизвестного и как с ним справиться.

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Почему ожидание травмирует больше, чем само событие

Психолог рассказывает, что стресс может быть как в конструктивным, так и в деструктивном направлении. Когда мы проходим через стрессовые ситуации, получаем опыт и алгоритмы, как реагировать и что делать в следующий раз.

Впрочем, если напряжение накапливается слишком долго, мы переходим в состояние дистресса. Ведь нам не хватает ресурса, чтобы правильно воспринимать новые обстоятельства.

В свою очередь это может спровоцировать выгорание, депрессивные проявления или тревожности. Так что если ты долго находишься в напряженном состоянии, стоит обратиться за помощью.

Потеря контроля и сложности с построением планов на будущее также приводят к повышенному уровню тревожности. Наш мозг не умеет отличать выдуманные переживания от реальных, поэтому организм реагирует на волнение за будущее как на события, которые мы переживаем на самом деле.

Как не сосредотачиваться на ожидании плохого

Юлия Тукаленко говорит, что мы тратим много энергии, когда волнуемся из-за того, что еще не произошло. Следует уметь оставаться спокойным и восстанавливать ресурс.

Прописывать отрицательные сценарии и варианты действий

Эксперт советует выписывать тревожные мысли. Если высока вероятность, что произойдет то, из-за чего ты волнуешься, надо прописать действия, которые помогут избежать этого. Или, что поможет минимизировать последствия. Тогда мнения о плохом воспринимаются легче.

Простой пример: если ты волнуешься из-за блэкаутов, надо определить, сколько нужно павербанков, куда сможешь пойти при исчезновении света, возможно, заменить интернет-провайдера. Есть опыт прошлого года, на который ты можешь опираться.

Когда есть конкретный план, легче вернуть чувство контроля и чувствовать себя защищенными.

Выбирать время для тревожности

Можно позволить себе беспокоиться несколько минут в день. Прокручивать сценарии событий, ощущать напряжение. Но когда время истечет, нужно вернуться в текущий момент.

Заниматься физической активностью

Физическая нагрузка снижает уровень гормонов адреналина и кортизола, которые появляются во время стресса, поэтому необходимо давать телу возможность сбросить напряжение. Можно заниматься йогой, танцами, бегом, просто прогуливаться по улице. Подбери занятие себе по душе.

Также эффективным методом понижения тревожности являются дыхательные упражнения. Контролируя вдохи и выдохи, мы подаем мозгу сигнал, что все хорошо, а он запускает механизмы успокоения.

Оберегать себя от триггеров

Надо позаботиться о том, что в жизни было меньше неприятных моментов. Ограничить встречи, приносящие недовольство, использование социальных сетей и то, что вызывает тревожность.

Как помочь ребенку преодолеть тревожность

Ребенок берет пример со взрослых. Поэтому они должны быть в ресурсном состоянии, должны уметь преодолевать тревожность и помогать ребенку. Если родители сами способны контролировать свое состояние, им легче подавать пример детям.

Когда ребенок боится чего-то, что еще не произошло, можно сказать так: “Что мы можем сделать, чтобы ты чувствовал(-а) себя сильнее и защищеннее?” Не самому сказать, что ты думаешь, а услышать ребенка, что ему нужно.

Ребенку дошкольного возраста можно рассказывать сказки, где он будет супергероем с супер-способностями, преодолевающий трудности.

Ребенок постарше сам может рассказать, что ему помогает во время стресса. Например, он хочет слушать музыку в наушниках вместо воя сирен во время воздушной тревоги. Часто дети могут просить родителей об объятиях.

К примеру, если ребенок боится темноты и блэкаутов, можно рассказать, что дома в каждой комнате есть фонарик и темно не будет.

Иногда дети могут злиться из-за чрезмерного стресса. Ранее мы рассказывали, как помочь ребенку справиться с гневом.

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