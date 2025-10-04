Точка невозврата? Что делать, если партнер не хочет иметь детей

Романтические отношения необязательно предполагают рождение детей, но для многих пар это логичный итог и определенный физический результат проведенных вместе лет. Хорошо, если ребенок ожидаем и желателен для обоих партнеров, а его появление только укрепляет отношения.

Однако что если один из партнеров категорически против, а другой категорически за? Различные взгляды на детей могут стать первым серьезным испытанием для пары, даже если чувства бесспорно крепки.

Некоторые убеждены, что в таком случае лучше как можно быстрее закончить отношения, чтобы не страдать самому и не обрекать страдания другого. Но все ли так очевидно?

О том, как поступать в такой ситуации, vikna.tv говорили с психологом ЦПД Конфіденс Натальей Кириченко, а также психотерапевтом и семейным терапевтом Оксаной Сашенко.

Говори о детях заранее, а не в последний момент

Дети — деликатная тема, которую следует проговорить в начале отношений. Это не должен быть допрос или ультиматум, но постепенно следует углубляться в ценности и видение общего будущего.

— Мы постепенно сверяемся с видением: одинаково ли оно или разное. Большинство конфликтов в парах возникают не из-за отсутствия любви, потому что партнеры могут любить друг друга, а из-за несоответствия ожиданий, — говорит Оксана Сашенко.

Для одного из партнеров крайне важно, чтобы отношения плавно перешли в формат семьи, для другого же это может быть неприоритетным. Если эти различия проговариваются лишь через несколько лет после начала отношений, это ранит партнера, ожидавшего появления детей.

— Когда мы видим, что та иллюзорная картинка, в которую мы верили, рассыпается и уступает место правдивой реальности, это очень больно и становится ударом.

Партнер не хочет детей: нужно ли уходить из отношений

Любые непонимания — это знак, что пора начать диалог. У всего происходящего есть определенные причины. Нежелание иметь детей тоже имеет свою мотивацию.

Для кого-то это страх невозможности обеспечить достойный уровень жизни ребенку. Кто-то не желает повторять свой травматический опыт.

Может быть, неуверенность в собственных финансовых ресурсах или желание реализоваться профессионально. При этом человек не уверен, включают ли эти планы по рождению детей. А у кого-то сохраняется жесткая позиция чайлдфри.

— Нужно найти общее решение. Если отношения продолжаются до года, можно отложить тему на потом, ведь мы можем меняться и трансформироваться. Но если нежелание иметь детей одного противоречит глубинным ценностям другого, это действительно серьезно, — отмечает Оксана.

Надо задаться вопросом: а смогу ли я находиться в отношениях, где моя потребность никогда не будет удовлетворена? Здесь не будет универсального совета или ответа.

Но мы предстанем перед болезненным, но очень честным выбором: смогу ли я остаться и сможет ли то, что между нами компенсировать потребность в реализации родительства?

Если партнер выбирает позицию жертвенности, то следует быть готовым и к срывам или скандалам. Поэтому лучше не накапливать ни боли, ни взаимные обвинения, а со старта разобраться в ценностях друг друга.

Психолог Наталья Кириченко отмечает, что, прежде всего, также следует разобраться, какие причины формируют решение партнера иметь или не иметь детей.

— Почему парень хочет ребенка? Возможно, он видит в этом продолжение себя, стремится к стабильности или просто мечтает о большой семье. И также важно понять, почему девушка не хочет ребенка.

Это страх перед ответственностью, неуверенность в будущем, желание реализоваться в карьере, или, возможно, бессознательное ощущение, что эти отношения не являются теми, в которых она готова воспитывать ребенка?

Разногласия во взглядах разоблачают более глубокие проблемы. Возможно, один из партнеров на самом деле не чувствует достаточной уверенности в их общем будущем.

— Если после откровенного разговора и попытки понять позицию друг друга вы все равно остаетесь при своем мнении и компромисс невозможен, то, вероятно, расставание является самым честным решением.

Принуждение себя к чему-либо, что противоречит вашим глубинным убеждениям, может привести к будущему недовольству и обидам. Оставаясь вместе, но имея столь разные жизненные цели, вы рискуете сделать несчастными не только себя, но и потенциального ребенка.

Партнер манипулирует мной из-за нежелания иметь детей: что делать

В подобных вопросах каждый выбирает разные стратегии поведения. Кто-то замыкается в себе, а кто-то начинает манипулировать и угрожать. Часто это выливается во фразы по типу: “Я уйду от тебя”, “Если ты не согласишься, я умру”, “А вот я ради тебя…”.

Если один из партнеров прибегает к манипуляциям, это говорит о том, что партнеры уже теряют близость. Вероятно, партнер испытывает боль, страх или бессилие. В результате этих эмоций он или она не могут прибегнуть к цивилизованной коммуникации.

— Когда начинаются разные способы манипуляции, диалог теряет здоровую линию. Важно приводить искренние аргументы, говорить о чувствах, уметь слышать чувство того, кто себя проявляет таким образом.

За фасадом манипулятора часто скрывается страх, бессилие и другие эмоции, с которыми сложно ладить, — подчеркивает Оксана Сашенко.

Партнеру можно честно озвучить свои подозрения и сказать, что его или ее слова похожи на манипуляцию. Но при этом добавить, что ты хочешь услышать боль и чувства. Тогда человек выходит на путь здоровой коммуникации, а диалог становится глубоким.

— Там, где каждый может услышать друг друга, зарождается близость, компромисс или решения, которые не были очевидны для обоих партнеров.

Хочу уговорить партнера родить ребенка: правильно ли поступаю

Настоящая близость не может строиться на принуждении, манипуляциях или давлении. Даже если партнер согласится, это приведет к накоплению обид.

— Будет накапливаться ощущение предательства, которое рано или поздно проявится, и это становится разрушительным для отношений. Отцовство должно быть выбором зрелости, любви, внутренней готовности. Но не уступками на давление другого партнера.

Что делать, если отношения завершились из-за нежелания иметь детей

Разрыв — это не только потеря человека. Это и об утраченных мечтах и ​​надеждах, созданных вместе с этим человеком.

— Как будто бы фундамент уже был построен, но стены так и не выросли. Это всегда очень больно. Для психики это потеря, которую нужно прожить. Ей безразлично, что именно мы потеряли: любимую вещь или отношения. Ей нужно прожить это посредством печали.

На это нужно время. Надо дать место развернуться процессу горевания так, как это будет нужно психике.

Кто-то может плакать, кто-то может испытывать нормативную депрессию — характерное состояние после потери, которое не лечится антидепрессантами. Эта грусть может длиться сколько угодно.

— Когда этот процесс завершается, приходит принятие. Из этого рождаются новые смыслы, возможность строить что-то новое. Мы опираемся на психотерапевта, поддержку друзей, хобби. А потом постепенно выходим на новый этап, где слова “жизнь продолжается” будут восприниматься в полной мере.

