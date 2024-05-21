Чего ожидать военнообязанным после обновления данных — объяснение спикера Минобороны

Военнообязанные, которые обновили свои учетные данные, могут получить направление на военно-врачебную комиссию по месту жительства, которую нужно будет пройти.

Об этом в интервью NV заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Что будет после обновления данных военнообязанными

Представитель Минобороны отметил, что новый закон прежде всего направлен на обновление учетных данных. Он пояснил, что государство должно знать, сколько есть людей, способных защищать страну, их состояние здоровья, военную специальность и тому подобное.

По его словам, после обновления данных по месту жительства может поступить направление на ВВК, которое необходимо будет пройти.

Направление придет не всем, и не в приложении, а по месту жительства, как повестка. И человек уже проходит ВВК, — пояснил Дмитрий Лазуткин.

Он добавил, что несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на военно-врачебную комиссию. Однако этот процесс поможет обеспечить качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.

Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить учетные данные в течение 60 дней.

Сейчас это можно сделать тремя путями: офлайн через ТЦК и ЦПАУ и онлайн с помощью приложения от Министерства обороны Украины Резерв+.

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