Интеграция беженцев в Молдове: что изменится для украинцев за рубежом

С началом полномасштабного вторжения из Украины выехало несколько миллионов граждан, в поисках безопасности они стали беженцами в чужих странах. Более 958 тыс. украинцев искали убежище в соседней Молдове, в настоящее время в стране находится примерно 113 тыс. наших граждан.

В то же время, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за это время официальное трудоустройство в Молдове получили всего 1292 человека, и только 200 украинских предпринимателей, получивших статус беженца в стране, зарегистрировали свой бизнес в республике.

Молдова намерена ввести социальную интеграцию украинских беженцев в стране. Что об этом известно и кого касается — рассказываем в материале дальше.

Сейчас также смотрят

Интеграция беженцев в Молдове: что известно

По сообщению молдавского издания NewsMaker, Делегация ЕС в Молдове сообщила об открытии специальных подразделений для социальной адаптации и интеграции украинских беженцев. Специалисты будут работать с украинцами в 14 городах страны.

Такую инициативу профинансируют ЕС и Программа развития ООН. Создадут подразделения по рекомендациям Конгресса местных властей.

Известно, что такие подразделения по интеграции беженцев будут работать в городах: Бельцы, Кагул, Калараш, Карпинены, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Копчак, Дондюшаны, Дрокия, Паланка, Селемет, Страшены, Теленешты и Унгены.

Кроме низкого уровня взаимодействия с властями страны и работодателями, УВКБ ООН ранее сообщало об ухудшении условий пребывания беженцев на территории Молдовы.

— Мы озабочены тем, что многие беженцы остаются незамеченными. Мы приветствуем продление временной защиты в ЕС до марта 2025 года, но внимание нужно сосредоточить на полном и практическом включении уязвимых лиц в национальные системы в странах проживания, — сказал директор Европейского регионального бюро УВКБ ООН Филипп Леклерк.

Вместе с тем многие украинцы стремятся получить гражданство Молдовы, чтобы иметь доступ к большему количеству возможностей в стране. Как получить молдавское гражданство — рассказываем дальше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.