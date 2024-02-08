Война в Украине

Вчера мне вырвали сердце… На боевом задании погиб лётчик Владислав Рыков

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 февраля 2024, 13:54
Украинский лётчик Владислав Рыков погиб во время боевого задания

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