Вчера мне вырвали сердце… На боевом задании погиб лётчик Владислав Рыков

Вчера, 7 февраля, во время выполнения боевого задания погиб лётчик Воздушных Сил ВСУ Владислав Рыков. Он совершил 385 боевых вылетов. Читай подробнее, как все произошло и чем можно помочь семье защитника.

Украинский летчик Владислав Рыков погиб во время боевого задания

— Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой брат, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков, — написал летчик Ростислав Лазаренко.

Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих.

О Владиславе было известно немного, но Ростислав Лазаренко пообещал рассказать больше о герое и защитнике. У летчика остались жена и маленькая дочь.

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Эта же информация была опубликована на странице 299-й бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Поддержать семью Владислава Рыкова ты можешь по этой ссылке.

Раньше мы рассказывали о военном летчике Ростиславе Лазаренко.

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