Актер Владимир Фединчук погиб на войне — памяти того, кто играл Энея на сцене

К сожалению, на войне погибает немало талантливых людей, много их убила Россия. За годы полномасштабной войны погибли сотни творцов из разных сфер. Стало известно, что на фронте погиб 31-летний актер Ровенского областного музыкально-драматического театра и защитник Украины Владимир Фединчук.

Мы расскажем, что известно о деятельности актера Владимира Фединчука.

Владимир Фединчук умер: что известно

О смерти актера сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк. По его словам, Владимир погиб 22 января в боях под Михайловкой Донецкой области.

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Заслуженный деятель искусств, хореограф Мирослава Воротняк также выразила боль утраты.

— Нельзя залечить боль и горечь от потери. Но пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, — сказала она.

Директор драмтеатра Владимир Петрив тоже выразил скорбь.

— Ты встретил 2024 год на нуле. Ты писал, что знаешь запах боя, что больше недели не вылезал из окопа, что видел, как собратьев посекло осколками, а потом сам почувствовал боль в искалеченной руке. И вдруг ты пропал. Связь оборвалась, но надежда жила. А потом известие: тебя больше нет с нами. Ты погиб как герой. В бою, — написал руководитель драмтеатра.

Что известно о деятельности Владимира Фединчука

Владимир Фединчук в 2012 году окончил Теребовлянское высшее училище культуры, в 2015 — Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности Театральное искусство.

Еще с 2011 года работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре, а с 2016 года — в Ровенском музыкально-драматическом театре.

Среди ролей, которые Владимир Фединчук сыграл в спектаклях ровенского облмуздрамтеатра:

Зернохранилище — Воробей;

Энеида — Эней;

Скрудж. Рождественская история — молодой Скрудж.

К сожалению, на фронте погибли многие хорошие актеры. Ранее мы рассказывали о смерти актера Андрея Павленко.

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