Война в Украине

Актер Владимир Фединчук погиб на войне — памяти того, кто играл Энея на сцене

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 января 2024, 09:54
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Фото: Facebook

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