Зафиксировали, что Россия должна проиграть! Подоляк о приезде Байдена, победе Украины и воспоминаниях о начале вторжения

Несколько дней назад в Киев приехал президент США Джо Байден. Это продемонстрировало большую поддержку одного из ключевых партнеров Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью журналистке программы Факты ICTV Кристине Величанской прокомментировал визит президента США, поделился воспоминаниями о начале войны и рассказал о том, что для Украины будет означать победа в войне.

О цели россиян уничтожить правительство

Подоляк говорит, что 24 февраля 2022 было непонятно, какой будет тип войны. В тот день утром не было понятно, будут ли россияне наносить авиационные удары по тем или иным зданиям, в частности, и в Киеве.

У них был план А десантироваться в Киеве и захватить правительственный квартал.

Они считали, если либо захватят десантированием через аэродромы центр Киева, либо уничтожат его, это будет означать быстрое падение государственной инфраструктуры в Украине, — рассказывает Подоляк.

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Он добавляет, что других планов у россиян не было. Оккупанты считали, что их будут бояться, а если будет сопротивление в Киеве — они его уничтожат.

По его словам, на первых этапах войны важен символизм. Россия хотела уничтожить украинское государственное руководство или заставить сбежать. Президент Украины это понимал. То, что он остался в Киеве и сказал партнерам, что останется, было очень важно.

— Сейчас почти год войны. Они наносят удары по чужому суверенному государству крылатыми ракетами. Нет никакого юридического обоснования. Они зашли в другую страну, не имея никаких оснований. Почему они будут максимально наказаны в результате этой войны? Потому что у них нет оснований для всего.

Их пропагандистская риторика действительно влияла на европейские сообщества с 2014 по 2022 год.

После года полномасштабного вторжения и эффективной обороны Украины это уже не влияет ни на кого, подчеркивает советник руководителя ОП.

О победе Украины

— Это уже очевидно, и об этом даже не мы уже говорим. Мы могли говорить о чем-то иллюзорно полгода назад. Мы говорили, что война должна завершиться поражением России. Тогда все говорили, что это невозможно. Сегодня все говорят: если мы хотим вернуться к тем ценностям, в рамках которых мы живем, Россия должна проиграть.

Мы не раз говорили, что Россия должна выйти на границы 1991 года и освободить всю оккупированную территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

Ибо любой элемент украинской земли, который останется в РФ, будет означать, что война не закончилась.

Они накопят силы, обновят армию и пойдут дальше. Они будут нас ненавидеть, они уже ненавидят. Они пришли не захватить маленький кусочек Донецкой, Луганской или Запорожской области, а поставить нас на колени, унизить и убить тех, кто хотел сопротивляться.

Если у них останется хотя бы кусочек нашей земли, они сочтут, что победили. Это также понимают наши партнеры, — утверждает Подоляк.

Он подчеркнул, что война должна закончиться следующими вещами: проигрыш России, полная территориальная деоккупация Украины, зона демилитаризации, специальный трибунал, многолетние репарации.

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О приезде Байдена в Киев

— Это фундаментально историческое событие. Байден показал, что в мире больше нет субъекта под названием Российская Федерация или вообще Путин. Нет больше для глобальной политики чего-нибудь значительного под названием Путин.

Байден показал и зафиксировал: разногласий по отношению к этой войне, в понимании этой войны между ключевым партнером Украины (США) и Украиной не существует.

Соединенные Штаты зафиксировали, что Россия проиграет 100%. Кроме того, после года войны США зафиксировали, что война идет по сценарию, прописанному Украиной, а не Россией.

Вторая составляющая — Штаты визитом своего президента во время войны показывают, что они точно знают, как эта война будет финализирована. Точно понимают, что для ее финализации требуется весь объем оружия. Нет смысла говорить о каких-то красных линиях, эскалации или масштабировании.

Наоборот — США понимают, если передадут Украине оружие в тот момент, когда это нужно, это минимизирует последствия войны. Это будет локализировать войну на оккупированных территориях Украины и обеспечит контур безопасности демократическому миру как таковому.

Визит Байдена подчеркнул, что демократии всегда побеждаю’т, даже если это сложно.

США говорят, что любые авторитарные страны на примере России должны увидеть, что будет происходить после войны. Почему нужно соблюдать международное право? Потому что будет необратимо обязательное масштабное наказание, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своем интервью рассказал об итогах Рамштайна и предоставит ли Украине самолеты.

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