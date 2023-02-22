Интервью

Зафиксировали, что Россия должна проиграть! Подоляк о приезде Байдена, победе Украины и воспоминаниях о начале вторжения

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 февраля 2023, 13:00
Михайло Подоляк: інтерв’ю про приїзд Байдена в Київ та перемогу України

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