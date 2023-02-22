Зафіксували, що Росія має програти! Подоляк про приїзд Байдена, перемогу України та спогади про початок вторгнення

Кілька днів тому в Київ приїхав президент США Джо Байден. Це продемонструвало неабияку підтримку одного з ключових партнерів України. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв’ю журналістці програми Факти ICTV Христині Величанській прокоментував візит президента США, поділився спогадами про початок війни та розповів про те, що для України означатиме перемога у війні.

Про ціль росіян знищити уряд

Подоляк каже, що 24 лютого 2022 року було не зрозуміло, який буде тип війни. У той день зранку не було зрозуміло, чи наноситимуть росіяни авіаційні удари по тих чи інших будівлям, зокрема, і в Києві.

У них був план А десантуватися у Києві та захопити урядовий квартал.

Вони вважали, якщо або захоплять шляхом десантування через аеродроми центр Києва, або знищать його, це означатиме швидке падіння державної інфраструктури в Україні, — розповідає Подоляк.

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Він додає, що інших планів у росіян не було. Окупанти вважали, що їх боятимуться, а якщо буде спротив у Києві — вони його знищать.

За його словами, на перших етапах війни важливий символізм. Росія хотіла знищити українське державне керівництво або змусити втекти. Президент України це розумів. Те, що він залишився у Києві та сказав партнерам, що залишиться, було дуже важливо.

— Зараз майже рік війни. Вони завдають ударів по чужій суверенній державі крилатими ракетами. Немає жодного юридичного обґрунтування. Вони зайшли в іншу країну, не маючи жодних підстав. Чому вони будуть максимально покарані у підсумку цієї війни? Тому що вони жодних підстав для усього.

Їхня пропагандистська риторика дійсно впливала на європейські спільноти з 2014 по 2022 рік.

Після року повномасштабного вторгнення і ефективної оборони України це вже не впливає ні на кого, — підкреслює радник керівника ОП.

Про перемогу України

— Це вже очевидно, і про це вже не ми навіть говоримо. Ми могли говорити про щось ілюзорно півроку тому. Ми казали, що ця війна має завершитися поразкою Росії. Тоді всі казали, що це неможливо. Сьогодні всі говорять: якщо ми хочемо повернутися до тих цінностей, в рамках яких ми живемо, Росія має програти.

Ми не раз говорили, що Росія має вийти на кордони 1991 року та звільнити усю окуповану територію України, включно з Кримом та Донбасом.

Бо будь-який елемент української землі, який залишиться у РФ, означатиме, що війна не закінчилася.

Вони накопичать сили, оновлять армію та підуть далі. Вони нас ненавидітимуть, вони вже ненавидять. Вони прийшли не захопити маленький шматочок Донецької, Луганської чи Запорізької області, а поставити нас на коліна, принизити й вбити тих, хто хотів чинити спротив.

Якщо в них залишиться хоча б шматочок нашої землі, вони вважатимуть, що перемогли. Це також розуміють наші партнери, — стверджує Подоляк.

Він акцентує, що війна має закінчитися наступними речами: програш Росії, повна територіальна деокупація України, зона демілітаризації, спеціальний трибунал, багаторічні репарації.

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Про приїзд Байдена у Київ

— Це фундаментально історична подія. Байден показав, що у світі більше не існує суб’єкта під назвою Російська Федерація чи взагалі Путін. Немає більше для глобальної політики чогось значного під назвою Путін.

Байден показав та зафіксував: розбіжностей у відношенні до цієї війни, у розумінні цієї війни між ключовим партнером України (США) і Україною не існує.

Сполучені Штати зафіксували, що Росія програє 100%. Крім цього, після року війни США зафіксували, що війна йде по сценарію, прописаному Україною, а не Росією.

Друга складова — Штати візитом свого президента під час війни показують, що вони точно знають, як ця війна буде фіналізована. Точно розуміють, що для її фіналізації потрібен весь обсяг зброї. Немає сенсу говорити про якісь червоні лінії, ескалацію чи масштабування.

Навпаки — США розуміють, якщо передадуть Україні зброю у той момент, коли це потрібно, це мінімізує наслідки війни. Це локалізуватиме війну на окупованих територіях України та забезпечить безпековий контур демократичному світу як такому.

Візит Байдена підкреслив, що демократії завжди перемагають, навіть якщо це складно.

США говорять, що будь-які авторитарні країни на прикладі Росії мають побачити, що відбуватиметься після цієї війни. Чому треба дотримуватися міжнародного права? Тому що буде незворотне обов’язкове масштабне покарання, — підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков у своєму інтерв’ю розповів про підсумки Рамштайну та чи нададуть Україні літаки.

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