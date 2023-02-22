Інтерв'ю

Зафіксували, що Росія має програти! Подоляк про приїзд Байдена, перемогу України та спогади про початок вторгнення

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 13:00
Михайло Подоляк: інтерв’ю про приїзд Байдена в Київ та перемогу України

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