Ее семья ждала, чтобы дочь родила дома: пленная Марьяна вернулась домой на девятом месяце беременности

Медики на войне — настоящие герои. Люди в белых халатах спасают наших защитников и мирных жителей, рискуя собственными жизнями.

Одной из таких является Марьяна Мамонова. Врачом она мечтала стать с детства — и стала военным медиком в Бердянске. Сама девушки родом из Ровенской области, Млынова.

Тогда еще никто не понимал, в какой ад россияне превратят город через несколько дней. Марьяна вместе с коллегами и десятками гражданских скрывались от обстрелов в металлургическом заводе имени Ильича. Медик спасала жизнь других, несмотря на все тяготы беременности.

В апреле всех находившихся на заводе захватили в плен кадыровцы. О том, что Марьяна также в руках оккупантов, ее родные узнали из видео, распространенного ими.

Сестра Анна вспоминает: последний раз перед освобождением слышала Марьяну вечером 4 апреля. Уже утром 5 апреля стало известно, что боевой медик оказалась в плену. С тех пор известий о дочери родители Марьяны не получали.

Мама Марьяны признается: ждала дочь так, что к каждому звуку прислушивалась.

От уже обменяных пленных украинцев родители узнали: их Марьяну удерживают в Еленовке. Несмотря на ужасные условия пребывания, те заверили: к девушке военные относятся лучше, чем к другим пленникам, потому что она беременна.

Помогали девушке и сокамерники: следили, чтобы девушка могла быть на свежем воздухе, отдавали ей свою еду, даже собственные кровати.

В поддержку боевого медика в родной Ровенской области проводили флешмоб. А в своем Twitter Антон Геращенко опубликовал фото Марьяны и ее историю.

Medic Mariana Mamonova was captured on 4th April in Mariupol. She was 2 months pregnant then.



Mariana is detained in Olenivka and will give birth soon. Her family is afraid she won’t be exchanged on time and the baby might be taken away by Russians.



???? А. Martsynkevych pic.twitter.com/Vc1SR3kvpC