Голова понимает, что ноги нет, но она продолжает болеть! История военного об ампутации и ожидании протезирования

Россия принесла на нашу землю смерть, боль и разруху. Каждый день сотни людей получают травмы, особенно военные. Часто они страдают от минно-взрывных травм, которые могут оставить человека без конечности.

Так случилось и с героем этой истории Дмитрием Яцурой. Мужчина пошел воевать в апреле 2022 года, до этого работал обычным шахтером. Признается, что сначала даже своей дочери не говорил, что пошел на войну. Все время объяснял, что на работе. Но впоследствии она узнала, где на самом деле ее папа.

О травме и попытках лечения

Дмитрий получил травму, когда передвигался ночью с собратьями. Было темно, ничего не видно, он наступил на мину. Мужчина сменил не одну больницу. Был и в Краматорске, и в Днепре, и Ивано-Франковске. Но ни один врач не сказал, что ногу можно спасти. В конце концов, военный решился на ампутацию.

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Он приехал в больницу Святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова, где вместе с реабилитационным центром Незламні пройдет протезирование и комплексную реабилитацию. Говорит, многие советовали ехать именно во Львов, поэтому он здесь.

— Сюда ехал с определенной целью, решил, что нужно ампутировать. Ездил по врачам, делал кучу снимков, но никто не говорил, что конечность можно спасти. Приехал сюда, ведь здесь хорошие врачи и полный цикл восстановления, — отмечает военный.

Дмитрию уже провели операцию. Она длилась три часа. Сейчас ждут, пока заживет рана, ведь травма была сложной. Пока мужчина ездил в поисках помощи, в ране развилась бактериальная инфекция. До полного заживления мужчина не сможет встать на культеприемник. Затем будут переходить к реабилитации.

— Приходит протезист и замеряет все под тебя. Делает временный культеприемник, на котором учишься, а потом уже основу.

Потом буду тренироваться ходить, ведь целая нога тоже ослаблена. Она потеряла свою массу, нагрузки нет.

Стать на нее можно, а вот походить — уже будет проблема. Мышцы немного атрофировались, уже четыре месяца не хожу, — делится мужчина.

Сейчас он перемещается на дальние дистанции с помощью колесного кресла, на короткие — с помощью ходунков. Но не может долго это делать.

— Я немного прошелся на ноге, и она словно иголками колоть начала, она уже устала, — говорит он.

О протезировании и реабилитации

Мужчина уже ждет своего протезирования. Уверен, что подобрать протез — серьезное дело. Ведь иногда неправильно подобранный протез может повлиять на позвоночник при ходьбе. Кроме того, культеприемник должен быть удобным.

Пока не началось протезирование и полноценная реабилитация, он разминает целую ногу и тазобедренный сустав. Кроме того, занимается психологическим восстановлением, ведь его мучают фантомные боли.

— Конечности нет, но она болит, жжет, колет. Те, кто получал такие травмы, поймут, о чем я говорю. Голова понимает, что нога была и ее нет, но болеть продолжает.

Ты берешь культю, гладишь ее, а болит все равно дальше — стопа, пальцы. Чувствуешь, будто пальцы немного придавило, — рассказывает Дмитрий.

Именно поэтому мужчина уверен, что нужно комплексно работать над реабилитацией. Он занимается с психологом, который рассказывает, почему могут возникать фантомные боли, как от этого избавиться, делится разными упражнениями. Дмитрий говорит, что избавиться от фантомной боли иногда помогают дыхательные упражнения и техники.

Российские мины долго будут проблемой

Дмитрий думает, что мины и снаряды еще долго будут оставаться одной из проблем Украины после войны. Ведь разминирование будет продолжаться долго.

Еще даже после Второй мировой войны снаряды находят, а сколько лет прошло. После этой войны тоже будут еще долго находить, — уверен Дмитрий.

Поэтому убежден, что крупный реабилитационный центр будет востребован. Уже сейчас больницы переполнены военными, а в будущем украинцы могут долго страдать от мин, которые россияне оставили в нашей земле.

Протезирований становится больше, в частности, благодаря благотворительным инициативам украинского бизнеса.

Один из целевых сборов проекта Запалюй вогонь перемоги от Vulkan Casino был передан на нужды больницы Святого Пантелеймона Первого территориального медобъединения Львова.

Благодаря этому еще больше людей смогут получить квалифицированную помощь и реабилитацию после протезирования.

Vulkan Casino фиксирует по меньшей мере 1% от каждого выигрыша и передает на благотворительность из собственных средств. Игровые победы пользователей превращаются в психологическую помощь для пострадавших от российской агрессии, протезы, пункты обогрева, реконструкцию зданий и восстановление инфраструктуры.

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Материал создан при поддержке лицензионного казино Vulkan Casino в рамках реализации благотворительного проекта Запалюй вогонь перемоги.

Работать над реабилитацией нужно не только физически, но и психологически, ведь травмирование может привести к реактивной депрессии. Ранее мы рассказывали, что нужно знать о реактивной депрессии и ее лечении.

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