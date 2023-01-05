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Голова понимает, что ноги нет, но она продолжает болеть! История военного об ампутации и ожидании протезирования

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 января 2023, 18:00
Запалюй вогонь перемоги
Фото: Getty Images

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