Розповіді
Ексклюзив
Партнерський матеріал

Голова розуміє, що ноги немає, але вона продовжує боліти! Історія військового про ампутацію та очікування протезування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Січня 2023, 18:00
Запалюй вогонь перемоги
Фото: Getty Images

Ексклюзиви
Догляд за шкірою
Свята — це подвійний стрес? Поради дерматологині, як не зіпсувати шкіру різдвяними стравами
Як кинути курити: чи дійсно нікотин заспокоює
Куріння знімає стрес? Розповідаємо, чи справді сигарети заспокоюють та як позбутися шкідливої звички
Які спеціальності серед абітурієнтів стали популярними у 2022
“Хочу розвивати деокуповані території”: як війна вплинула на вибір професії українських абітурієнтів
Микола Ковальов: історія пенсіонера з Харківщини про бій з окупантами та службу
Прийняв бій з окупантами та пішки йшов до військкомату чотири доби! Історія 60-річного селянина з Харківщини
Дивитись більше

Більше новин
Протипожежна освіта в Україні
Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
інвертор
Інвертор напруги для “чайників”: як вибрати та підключити вдома самостійно
Колядки на Кудрявці: прем’єра музичного фільму на ICTV2
Згадаймо українські традиції разом! Прем’єра музичного фільму Колядки на Кудрявці
Капелан Євген Флиста: історія військового священника
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика
Дивитись більше

Матеріали по темі

Капелан Євген Флиста: історія військового священника
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ
Як військовим отримати відпустку 10 днів: порядок надання відпустки
Відпочинок необхідний усім! Як військовому(-ій) оформити відпустку під час війни
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Відео
0:03:14
Протипожежна освіта в Україні

Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
0:04:21
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ
0:07:30
Обстріл Берислава сьогодні, 5 січня 2023 - подробиці
У цьому вся ницість і підлість Росії — безжальний обстріл Берислава, що забрав життя родини
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Ми працюємо на межі можливостей — як харківський притулок опікується тваринами під обстрілами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:34
Прихисток для ВПО
У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині
0:06:06
Євген Малолєтка
В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Капелан Євген Флиста: історія військового священника
Читати далі
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика
Голова розуміє, що ноги немає, але вона продовжує боліти! Історія військового про ампутацію та очікування протезування
Читати далі
Жодна розвідка не давала Україні шансу! Данілов про прогнози інших країн та можливу ескалацію у лютому 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь