Мама мечтает, чтобы ее дочь родила дома — история военного медика Марьяны, попавшей беременной в плен

Медики — это люди, идущие сразу за военными. На линии фронта, в иерархии общества врачи занимают одно из важнейших мест. На войне с Россией белоснежные халаты делают еще больше работы.

Одной из таких является Марьяна Мамонова. Врачом она мечтала стать с детства — и стала военным медиком в Бердянске. Сама девушки родом из Ровенской области, Млынова.

Война в 2022 году застала ее “на нуле” в Мариуполе. Девушка только узнала — она беременна.

Тогда еще никто не понимал, в какой ад россияне превратят город через несколько дней. Марьяна вместе с коллегами и десятками гражданских скрывались от обстрелов в металлургическом заводе имени Ильича. Медик спасала жизнь других, несмотря на все тяготы беременности.

В апреле всех находившихся на заводе захватили в плен кадыровцы. О том, что Марьяна также в руках оккупанта, ее родные узнали из видео, распространенного ими.

Она была единственной среди мужчин.

Беременная в плену

Сестра Анна вспоминает: последний раз слышала Марьяну вечером 4 апреля. Уже утром 5 апреля стало известно, что боевой медик оказалась в плену. С тех пор известий о дочери родители Марьяны так и не получили.

Мама Марьяны признается: ждет дочь так, что к каждому звуку прислушивается.

Когда был последний обмен пленными, я увидела, что выменяют медика. Я была так уверена, что это Марьяна… но мне так никто и не позвонил.

От уже обмененных пленных украинцев родители узнали: их Марьяну удерживают в Еленовке. Несмотря на ужасные условия, они заверили: к девушке военные относятся лучше, чем к другим пленным, потому что она беременна.

Сейчас Марьяна на последних неделях беременности. Ее мама верит — дочь родит дома, а не в колонии Еленовки.

В поддержку боевого медика в родном Ровно проведут флешмоб. А в своем Twitter Антон Геращенко опубликовал фото девушки и ее историю.

Medic Mariana Mamonova was captured on 4th April in Mariupol. She was 2 months pregnant then.



Mariana is detained in Olenivka and will give birth soon. Her family is afraid she won’t be exchanged on time and the baby might be taken away by Russians.



???? А. Martsynkevych pic.twitter.com/Vc1SR3kvpC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 8, 2022

О таких же ужасах русского плена рассказывала и недавно вышедшая из плена парамедик Тайра.

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