Разложить песню на атомы, чтобы передать смысл: история переводчиц жестового языка с нацотбора на Евровидение

Дата 3 февраля должна была определить победителя нацотбора на Евровидение 2024. Однако сбой работы Дії или, что более вероятно, эмоциональная и преданная работа принесла что-то значительно больше победы переводчицам жестового языка — любовь украинских зрителей.

Неудивительно, что сеть разразилась вопросами, кто же эти девушки. За исполнение песен на жестовом языке была ответственна Екатерина Заботкина. А за перевод на жестовой язык — Ольга Буназов.

Журналистка программы Факты ICTV Ольга Чайко пообщалась с переводчицами, чтобы узнать немного больше о столь пока необычной, но однозначно необходимой профессии современности.

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Разложить песню на атомы

Екатерина Заботкина делится, что может переслушивать песню, которую нужно перевести, почти миллион раз.

Я ее раскладываю на атомы. Если есть живые выступления артистов, я пересмотрю какие-то их фишечки, чтобы понять, что и как они делают, чтобы пропустить их историю сквозь себя.

Переводчица песен на жестовом языке рассказывает, что жестовая речь — это ее хобби. Что еще интереснее — девушка изучала ее самостоятельно.

Первым толчком к новому хобби дал особый момент на музыкальном фестивале: Екатерина увидела, как одна девушка играла на гитаре, а парень переводил это на жестовой язык.

И это было вау — это было так классно. Я так этим вдохновилась, но не знала, куда с этим идти.

Поэтому Екатерина находила уроки на YouTube, потом сидела перед зеркалом и повторяла все необходимые движения.

Кроме того, новое хобби позволило наконец-то исполнять любимые песни. Ведь, как утверждает переводчица, музыкального слуха у нее нет, чтобы петь.

— Это, кстати, очень смешная история. У меня в семье все поют. Мама оканчивала музыкальную школу. У всех абсолютный слух. Как вышло так со мной, я не знаю.

Когда всем детям давали конфету, чтобы они спели, мне давали конфету, чтобы я не пела.

В своей работе переводчиком песен на жестовый язык девушка тоже старается не петь. Важнее для нее — проговаривать слова и передавать настроение песни.

У каждого переводчика-исполнителя есть свои фишки

Для Екатерины основная фишка — это передача смысла. Переводчица говорит, что некоторые люди ошибочно могут считать, что имеющие нарушение слуха абсолютно ничего не слышат. Однако это не так, ведь может быть и небольшая степень глухоты, когда человек может ощущать ритм.

Если человек хочет узнать текст песни — он его откроет и прочтет. Я для этого не нужна. Главное для меня — передать ритм, смысл.

Екатерина говорит, что перевод песен может отнять разное количество времени. Ведь в одном случае ты можешь сразу почувствовать, о чем песня и какой ее посыл.

Иногда это сделать сложнее и приходится не один день потратить на поиски нужного настроения, которое необходимо передать зрителю.

Есть такие песни, которые ты просто слышишь, и у тебя руки, такое впечатление, что не твои, их что-то ведет. И это так просто и легко происходит. Бывают песни, которые сначала слушаешь и думаешь, что не сможешь перевести.

Может пройти день или два, и ничего не будет выходить. А затем в замедленном темпе начнет удаваться передавать по фразе. Дальше уже не смазываются жесты и все получается.

По мнению зрителей, все удалось и в день нацотбора. Екатерина рассказывает, что это был очень напряженный период подготовки. Даже лечь спать так и не удалось.

Сказать, что я проснулась знаменитой — мне немного неловко даже. Это была огромная честь и одновременно ответственность.

Пришлось приложить немало усилий, чтобы подготовиться к исполнению песен. Ведь слушать их нужно было вживую.

Это вызов, когда ты слушаешь вживую, что делает артист. И у тебя есть считанные секунды, чтобы это сделать (перевести песню, — ред.).

Девушка вспоминает, что от всей работы руки болели. Особенно последнюю неделю подготовки. Даже была ощутимая крепатура.

Песни — это наша душа

Переводчица на жестовом языке Ольга Буназов имеет несколько иную историю пути к своей профессии. Ведь для нее жестовой язык — родной. Ею она общалась с детства со своими старшими братом и сестрой, имеющими нарушения слуха.

Никто их не понимал. А я оказалась очень способной девочкой, всегда водила их по врачам и была переводчиком.

Переводчица рассказывает, что между собой общаться родным несложно. Наибольший вызов, когда нужно как раз пойти в больницу, или просто банально заказать кофе в кафе.

Но новым испытанием стал для Ольги как раз нацотбор, поскольку нужно следить и переводить слова, которые говорит ведущий, участник, жюри. Важно было услышать всех, чтобы их смогли понять и те, у кого есть нарушения слуха. Говорит, поняла, что все удалось, услышав похвалу от преподавателей.

Хотя представить было сложно, что когда-нибудь придется участвовать в реализации такого большого шоу.

Ольга вспоминает, что раньше просто была взаимная подписка с Екатериной, затем переводчицы договорились записать дуэт. И за два часа до публикации отснятого видео девушки получили предложение присоединиться к работе на нацотборе.

Мы поначалу не поверили. Мурашки были по телу.

Говорит, что главной мотивацией было желание передать эмоции людям, которые не могут услышать происходящее на шоу. Кроме того, была цель показать людям, которые слышат, что жестовая речь — это красиво и ее изучение может быть интересным.

Но знания жестового языка нужны не только на песенных конкурсах, но и в повседневной жизни. Особенно если твой родной человек защищает страну на передовой. Читай, как общаться с военными, имеющими нарушения слуха.

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