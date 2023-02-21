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Поначалу ничто не радовало. Как в Одессе проводят курсы для детей-переселенцев и помогают им снова поверить в себя

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 21 февраля 2023, 09:00
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