Поначалу ничто не радовало. Как в Одессе проводят курсы для детей-переселенцев и помогают им снова поверить в себя

Большой гуманитарный штаб в одном из районов Одессы. Здесь каждый день сотни людей получают помощь. Переселенцев кормят, им выдают медикаменты, продуктовые и гигиенические наборы, а также одежду, обувь, игрушки, посуду и все, что может пригодиться в быту. Но материальная помощь — не все, чем готовы помочь людям.

Волонтеры начали оказывать психологическую помощь пострадавшим от войны людям. Они организуют творческие кружки, на которых люди общаются, готовят, мастерят.

— У нас есть так называемые женские дни, где мы общаемся, готовим, и это помогает отвлечься. Мужчины могут помогать в штабе физически. Многие наши волонтеры именно переселенцы. Но мы выделили самую уязвимую категорию ВПЛ — это дети. И именно подростки. Поэтому решили создать для них проект Профессии детям, — рассказывает руководитель проекта Наталья Терехова.

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Всего участвуют полсотни детей от 14 до 18 лет. Среди них и Даша из Северодонецка Луганской области. В свои 15 лет она уже знает, что такое потерять дом, друзей и все, что когда-то было в ее сердце. В апреле, спасаясь от обстрелов, семья девушки покинула родной город. Так она с родителями и младшей сестрой оказалась в Одессе. Говорит, что первые месяцы ей было очень сложно психологически.

Мне поначалу было необычно. Одесса вообще не понравилась. Море, люди, сам город — ничего не радовало.

— Еще долго после Северодонецка боялась воздушной тревоги, потому что у нас были взрывы. Было очень страшно, потому мы и уехали. А здесь тихо и спокойно. Впоследствии нашла друзей. Стала больше гулять, уделять себе время, а не постоянно сидеть дома. Я скучаю по друзьям и родственникам, но мне уже гораздо лучше, — рассказывает Даша Деводченко.

Так девушка оказалась на курсах парикмахера в гуманитарном штабе. Эта профессия — ее давняя мечта. Закончить 9 класс и учиться парикмахерскому искусству Даше помешала большая война. Здесь, в Одессе, девочка пошла в местную школу. Теперь учится в 10 классе и параллельно воплощает свою мечту в реальность.

— Мне всегда нравилось за собой ухаживать. Я окрашиваю и стригу свои волосы, а также мамины и младшей сестры. Кстати, она тоже здесь учится, только на мастера маникюра. А мне нравится именно уход за волосами. Хочу в будущем этим зарабатывать, — говорит Даша.

Дать детям базовые знания, которыми они в любых обстоятельствах смогут заработать себе на жизнь, не основная цель, говорят учителя. Проект Профессии детям создан, чтобы помочь подросткам адаптироваться, познакомиться со сверстниками и поверить в лучшее будущее.

— Мы хотим дать этим детям какой-нибудь стимул двигаться вперед. Стремиться к чему-то большему и лучшему, учиться новому, поверить в лучшее будущее и самое главное — в себя. Эти дети отчаялись в этой жизни. Того, что было для них важно, больше нет. Поэтому нам важно помочь им найти новые смыслы. А еще элементарно отвлечься, получить положительные эмоции. Потому что мы понимаем, что большинство этих детей пережили, — говорит парикмахер-стилист Валерия Григоращенко.

Курсы по парикмахерскому делу, кулинарии, столярству и технике маникюра продлятся около полугода. Все они абсолютно бесплатны.

Все, что нужно, — согласие родителей и предоставление соответствующих документов, паспорта и справки ВПЛ. Но к проекту Профессии детям готовы приобщить не только детей-переселенцев, но и тех, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства или из многодетных семей.

Вместе с детьми-переселенцами учатся новому и их сверстники-волонтеры. По мнению инициаторов проекта, это также способствует более быстрой адаптации.

Среди волонтеров и 15-летняя Оля из Одессы. В гуманитарный штаб она вместе с друзьями пришла в первые месяцы полномасштабной войны. Помогала раздавать еду и регистрировать переселенцев. Впрочем, ни с одним не удалось подружиться из-за разницы в возрасте. Здесь на курсах кулинарии надеется найти друзей.

— Здесь было много друзей, которые приходили сюда помогать. Потому и я пришла. Нам вместе было веселее. Мы и общались, и людям помогали — регистрировали переселенцев, разносили еду. Теперь еще хочу научиться ее готовить. И мы тоже будем раздавать эти блюда с ребятами, с которыми мы обязательно подружимся, — говорит волонтер Оля Шевцова.

Проект Профессии детям в Одессе реализуется не впервые. В 2013 году подобные курсы волонтеры БФ Добрый самарянин организовали для воспитанников детских домов. Тогда это сработало, рассказывают организаторы проекта. Жизнь большинства из тех детей сложилась лучше.

Новые курсы адаптировали под нужды подростков ВПЛ. И хотят добиться подобного эффекта. Для социализации детей их также будут привлекать к волонтерству в гуманитарном штабе. К примеру, всю еду, которую будут готовить на кулинарных курсах, будут раздавать нуждающимся. А парикмахерские навыки помогут старикам, которые приходят в благотворительный фонд за помощью.

— Мы видим острую потребность в общении таких детей со сверстниками, личной реализации. И понимаем, что так они смогут помогать не только своим семьям новыми навыками, которым здесь научатся, но и людям, оказавшимся в таких же жизненных обстоятельствах. В нашем гуманитарном штабе все наши кулинары будут угощать людей, которые будут получать здесь помощь, бульончиком с лапшой. А парикмахеры смогут подстричь бабушек и дедушек. Потому что понимаем, что позволить сделать себе прически в салонах красоты они не могут. Так и будем помогать друг другу. Вместе к победе! — говорит руководитель проекта Профессии детям Наталья Терехова.

Инициаторы проекта готовы принять больше детей, если будут желающие. И организовать дополнительные группы. Также вскоре планируют запуск курса Мудрый плотник, на котором будут обучать ребят столярскому делу, резьбе по дереву и другим навыкам.

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