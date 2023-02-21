Спочатку ніщо не радувало. Як в Одесі проводять курси для дітей-переселенців та допомагають їм опанувати себе

Величезний гуманітарний штаб в одному з районів Одеси. Тут щодня сотні людей отримують допомогу. Переселенців годують, їм видають медикаменти, продуктові та гігієнічні набори, а також одяг, взуття, іграшки, посуд та все, що може стати у пригоді в побуті. Та матеріальна допомога — не все, чим готові тут допомогти людям.

Волонтери почали надавати психологічну допомогу людям, що постраждали від війни. Вони організовують гуртки творчості, де люди спілкуються, готують, майструють.

— У нас є так звані жіночі дні, де ми спілкуємося, готуємо, і це допомагає відволіктися. Чоловіки можуть допомагати у штабі фізично. Багато наших волонтерів саме переселенці. Але ми виокремили найвразливішу категорію ВПО — це діти. І саме підлітки. Тому вирішили створити для них проект Професії дітям, — розповідає керівниця проекту Наталя Терехова.

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Підлітків навчають чотирьох професій: майстер манікюру, перукар, кухар та столяр.

Усього участь беруть півсотні дітей від 14 до 18 років. Серед них і Даша з Сєвєродонецька Луганської області. У свої 15 років вона вже знає, що таке втратити дім, друзів і все, що колись було в її серці. У квітні, рятуючись від обстрілів, родина дівчини залишила рідне місто. Так вона з батьками та молодшою сестрою опинилася в Одесі. Каже, перші місяці їй було дуже складно психологічно.

Мені спочатку було незвично. Одеса взагалі не сподобалась. Море, люди, саме місто — нічого не радувало.

— Ще довго після Сєвєродонецька боялася повітряної тривоги, бо в нас були вибухи. Було дуже страшно, тому ми й поїхали. А тут тихо та спокійно. Згодом знайшла друзів. Почала більше гуляти, приділяти собі час, а не постійно вдома сидіти. Я сумую за друзями та родичами, але мені вже набагато краще, — розповідає Даша Дєводченко.

Так дівчина опинилася на курсах перукаря у гуманітарному штабі. Ця професія — її давня мрія. Закінчити 9 клас та піти вчитися перукарському мистецтву Даші завадила велика війна. Тут в Одесі пішла до місцевої школи. Тепер вчиться у 10 класі й паралельно втілює свою мрію у реальність.

— Мені завжди подобалося за собою доглядати. Я фарбую та стрижу своє волосся, а також мамине та молодшої сестри. До речі, вона також тут навчається, тільки на майстра манікюру. А мені подобається саме догляд за волоссям. Хочу у майбутньому цим заробляти, — каже Даша.

Дати дітям базові знання, якими вони за будь-яких обставин зможуть заробити собі на життя, не основна мета, кажуть вчителі. Проект Професії дітям створено, щоб допомогти підліткам адаптуватися, познайомитися з однолітками та повірити у краще майбутнє.

— Ми хочемо дати цим дітям якийсь стимул рухатися вперед. Прагнути чогось більшого та кращого, навчатися нового, повірити в краще майбутнє та найголовніше — у себе. Ці діти зневірилися в цьому житті. Те, що було для них важливе, більше немає. Тому для нас важливо допомогти їм знайти нові сенси. А ще, елементарно відволіктися, отримати позитивні емоції. Бо ми розуміємо, що більшість цих дітей пережили, — каже перукарка-стилістка Валерія Григоращенко.

Курси з перукарської справи, кулінарії, столярства й техніки манікюру триватимуть близько півроку. Усі вони є абсолютно безкоштовними.

Усе, що потрібно — згода батьків та надання відповідних документів, паспорта та довідки ВПО. Та до проекту Професії дітям готові долучити не лише дітей-переселенців, а й тих, що потрапили у тяжкі життєві обставини, або ж з багатодітних родин.

Разом із дітьми-переселенцями навчаються нового і їхні однолітки-волонтери. На думку ініціаторів проекту, це також сприяє швидшій адаптації.

Серед волонтерів і 15-річна Оля з Одеси. До гуманітарного штабу вона разом із друзями прийшла у перші місяці повномасштабної війни. Допомагала роздавати їжу та реєструвати переселенців. Втім, з жодним не вдалося потоваришувати через різницю у віці. Тут на курсах кулінарії сподівається знайти друзів.

— Тут було багато моїх друзів, які приходили сюди допомагати. Тому і я прийшла. Нам разом було веселіше. Ми і спілкувалися, і людям допомагали — реєстрували переселенців, розносили їжу. Тепер ще хочу навчитися готувати її. І ми теж будемо роздавати ці страви з хлопцями і дівчатами, з якими обов’язково потоваришуємо, — каже волонтерка Оля Шевцова.

Проект Професії дітям в Одесі реалізовують не вперше. У 2013 році подібні курси волонтери Благодійного фонду Добрий самарянин, організували для вихованців дитячих будинків. Тоді це спрацювало, розповідають організатори проекту. Життя більшості з тих дітей склалося якнайкраще.

Нові курси адаптували під потреби підлітків ВПО. І хочуть домогтися подібного ефекту. Задля соціалізації дітей їх також залучатимуть і до волонтерства у гуманітарному штабі. Наприклад, усю їжу, що готуватимуть на кулінарних курсах, роздаватимуть нужденним. А перукарські навички діти зможуть застосувати на стареньких, що приходять до благодійного фонду за допомогою.

— Ми бачимо гостру потребу у спілкуванні таких дітей з однолітками, в особистій реалізації. І розуміємо, що так вони зможуть допомагати не лише своїм сім’ям новими навичками, яких тут навчаться, а й людям, які опинилися за таких самих життєвих обставин. У нашому гуманітарному штабі всі наші кулінари пригощатимуть людей, які отримуватимуть тут допомогу, бульйончиком з локшиною. А перукарі зможуть підстригти бабусь та дідусів. Бо розуміємо, що дозволити зробити собі зачіски у салонах краси, вони не можуть. Так і будемо одне одному допомагати. Разом до перемоги! — каже керівниця проекту Професії дітям Наталя Терехова.

Ініціатори проекту готові прийняти більше дітей, якщо будуть охочі, та організувати додаткові групи. Також невдовзі планують запуск курсу Мудрий тесля, де навчатимуть хлопців столярства, різьби по дереву та інших чоловічих умінь.

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