Пять лет президентства Зеленского: как изменился наш руководитель и Украина при его каденции

20 мая 2024 года прошло пять лет, как Владимир Зеленский находится в должности президента Украины. Оборачиваясь назад, может показаться, что президент Зеленский до и во время полномасштабного вторжения — это два разных человека.

Реальность, с которой пришлось столкнуться и президенту, и каждому гражданину и гражданке Украины, повлекли за собой трансформацию от некогда уверенной веры в то, что если прекратить стрелять, война закончится, до невероятно сильной обороны до последнего.

Ранее Владимир Зеленский был самым узнаваемым в Украине шоуменом и комиком. Сейчас же весь мир знает его как главу страны в состоянии войны, который на дипломатическом уровне делает заявления сродни Черчиллю во время Второй Мировой войны.

Какими были пять лет президентства Зеленского, как изменился он и как менялась стратегия его правления, о его выполненных и забытых обещаниях — разобрали далее в материале.

Владимир Зеленский: пять лет в должности президента

Пятую годовщину президентства Владимир Зеленский встречает в стране, которая уже более двух лет борется с полномасштабным наступлением россиян.

По закону, каденция президента в Украине длится пять лет, однако именно из-за введения военного положения провести сейчас плановые президентские выборы просто невозможно.

Зеленский накануне выборов на пост президента в 2019 году был едва ли не самым узнаваемым шоуменом. Тот период запомнился украинцам активными дебатами между Зеленским и еще действующим президентом Петром Порошенко: их видео-ответы друг другу нарезали на мемы, а дебаты на стадионе чуть ли не единственные так сильно запомнились украинцам.

Предвыборная кампания также запомнилась выпуском сериала Слуга народа — впоследствии такое название получила и партия президента. Вероятно, именно вымышленный персонаж Голобородько, которого сыграл сам Зеленский, убедил украинцев, что за Зеленского стоит голосовать.

Победив на выборах в 2019 году, Зеленский пришел с совершенно новой командой, часть которой вызвала противоречивое отношение не только у народа Украины, но и у руководства других стран, в том числе США.

Сейчас в команде президента не осталось практически никого из пришедших с ним людей.

Его собственное поведение в течение каденции также менялось: политологи его условно делят на то, что было до 24 февраля 2022 и после него. В день начала полномасштабного вторжения президент быстро среагировал на ситуацию, вышел на связь с украинцами, и это была правильная стратегия.

Однако выполнил ли президент свои предвыборные обещания?

Чаще всего в этом контексте ему вспоминают Велике будівництво, под эгидой которого деньги и ресурсы тратились на строительство дорог, а не подготовку к полномасштабной войне. Также Зеленскому упрекают едва ли не самым высоким уровнем кумовства во власти, хотя его обещания были противоположными.

Среди положительного: здесь стоит отметить диджитализацию нашей страны, работу антиолигархического закона, а главное — предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Конечно, дополнительным фактором в последнем стало полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако именно дипломатическая команда с Зеленским возглавила и давит на этот процесс.

Все сильные и слабые стороны команды Зеленского и его самого обнажила пандемия COVID-19, когда Украина оказалась не только в полной изоляции, но поставила на паузу бизнесы. В то же время Зеленский продемонстрировал незаурядную креативность, выносливость, энергичность.

К этому периоду мы относим и ковидную тысячу, и переформатирование работы в онлайн, и курьезные ситуации с масками, которые президент постоянно забывал в кабинетах.

Однако едва ли не самой провальной операцией команды президента стало успокоение украинцев в преддверие полномасштабной войны. О шашлыках в мае часто вспоминают и сейчас.

Владимир Зеленский во время войны в Украине

Половина каденции Владимира Зеленского пришлась именно на полномасштабную войну. Однако практически все пять лет своего правления он придерживался собственной линии несогласия с установившимися порядками. Это проявлялось не только в украинском пространстве, но и далеко за пределами родной страны.

Так, именно накануне и во время полномасштабной эскалации, Зеленский остро реагировал на мягкие заявления западных лидеров и их страх перед Путиным.

Перед самым развертыванием эскалации, за 36 дней до этого, Зеленский допустил ошибку с обращением к украинцам по поводу майских шашлыков и праздника Победы. Несмотря на то, что западные партнеры предупреждали о возможности российского вторжения на большую часть Украины, официальные представители Украины отказывались верить в это и информировать граждан.

Вероятно, это было надеждой повторения сценария 2021 года, когда Кремль хвастался оружием на границе с Украиной после избрания на пост президента США Джо Байдена, но так и не пошел в наступление.

Но уже с первого дня новой эскалации, 25 февраля 2022, выйдя на связь с общественностью, Зеленский начал новую стратегию своего правления. С этого момента его действительно можно считать одним из самых популярных политиков.

Одним из важнейших достижений Зеленского во время войны стало то, что ему удалось сплотить самую большую в истории коалицию союзников для Украины.

Однако за последний год в Украине, к сожалению, не исчезла коррупция. Да, возможно, старые олигархи и коррупционеры уехали с наворованными деньгами за пределы Украины, однако уже выросло новое поколение тех, кто не брезгует воровать средства у страны в состоянии войны.

Следует также обратить внимание, что вопрос коррупции внутри страны перестал быть чисто внутренним: ныне госбюджет пополняется средствами Запада.

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Цитаты Зеленского, которые запомнили все

Каждый из нас — президент. Не 73% голосовавших за меня, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс… С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за страну, которую мы оставим своим детям, — 20 мая 2019 года. Я президент этой страны, мне 42 года. Я же не лох какой-то, — 26 октября 2019 года. Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать — 15 февраля 2020 года. I need ammunition, not a ride — в первые дни полномасштабного вторжения. Мы всегда были такими… Мы всегда были смелыми. Самыми смелыми в мире. Я в этом уверен. Потому что кто еще сделал бы то, что делают украинцы? — 7 апреля 2022 года. Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которой мы относимся наиболее ответственно, — 22 декабря 2022 года. И для этого сегодня мы должны жить по правилу: либо ты работаешь, либо воюешь, — 1 января 2024 года.

Узнать биографию президента Украины Владимира Зеленского, можешь по ссылке.

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