Первые леди способны влиять на то, каким становится мир: деятельность Елены Зеленской во время войны

Первые леди — сильные самодостаточные личности, тоже участвующие в развитии страны. Жена президента любой страны занимается различными проблемами и разрабатывает план по борьбе с ними.

Сегодня, 6 февраля, свой день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. Она является примером женской движущей силы. Особенно свой большой вклад в развитие Украины она внесла во время войны.

Первая леди представляла Украину на разных саммитах, форумах, конференциях. Дала десятки интервью о войне. Стала первой женой зарубежного президента, лично обратившейся к Конгрессу США.

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Во время онлайн-встречи с первыми леди разных стран (Саммит первых леди и джентльменов) в декабре 2022 года Зеленская сказала:

— Долгое время первых леди считали лишь мягкой силой, далекой от большого влияния на мир. Но сейчас я чувствую, как нашими силами, силами Саммита все меняется. Уверена, вы тоже это чувствуете.

Мы способны влиять и уже влияем на то, каким становится мир. На то, станет ли он лучше и безопаснее.

Мы с вами — сила. А жесткая или мягкая — это мы сами решаем в зависимости от обстоятельств. Главное — мощная.

Это и демонстрирует первая леди Украины.

Деятельность первой леди Украины Елены Зеленской

Первой инициативой Елены Зеленской в роли первой леди Украины стала реформа питания в украинских школах. Система школьного питания стартовала с новым школьным меню, разработанным известным шеф-поваром Евгением Клопотенко.

Задача реформы была комплексной: улучшить качество, питательность блюд и безопасность пищевых продуктов. Кроме того, нужно было обеспечить школы ресурсами.

Обновленное школьное меню насчитывает 160 позиций: это традиционные украинские блюда и популярные блюда разных кухонь мира. Новые нормы питания заработали с 1 сентября 2021 года, их утвердил Кабинет Министров Украины.

Еще в 2019 году во время третьего Украинского женского конгресса Елена Зеленская инициировала присоединение Украины к международной инициативе G7 по гендерному равенству — Партнерство Биарриц.

А в сентябре 2020 года Украина получила официальный статус участницы Партнерства Биарриц, объединяющего усилия государств на пути установления равных прав и возможностей для мужчин и женщин.

А на шестом Женском конгрессе, состоявшемся в ноябре 2021 года, первая леди Украины говорила о роли женщины во время войны.

— Я рассказываю истории конкретных женских судеб, чтобы мир представил себе этих людей не как цифры в статистике, а как личностей, — сказала Зеленская.

В мае 2020 года Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Минцифры и Минсоцполитики Украины. Основной целью инициативы было сделать барьеры, существующие в украинском обществе, видимыми, а их устранение — приоритетом на государственном уровне.

В июне 2020 года первая леди Украины занялась распространением украинского языка в мире. По ее инициативе были внедрены украиноязычные аудиогиды в наиболее знаковых местах мира.

11 аудиогидов на украинском языке появились в музеях Азербайджана, Австрии, Италии, Латвии, Турции и Черногории, а также на двух автобусных маршрутах Литвы.

Деятельность Елены Зеленской во время полномасштабной войны

В интервью чешскому еженедельнику Respekt Зеленская поделилась, что быть женой президента — значит действовать ответственно, особенно во время войны. Она занялась вопросами эвакуации и медийной поддержки за границей.

Так была создана инициатива Маршрут жизни. Совместно с Минздравом, врачами Детской больницы во Львове, зарубежными медиками, волонтерами и благотворителями проходит эвакуация онкобольных детей из Львова в Европу. У детей должна быть возможность продолжать бороться с болезнью.

— Еще одна моя миссия — рассказать всему миру, что в Украине идет настоящая война, гибнут тысячи взрослых и детей.

Продолжаю призывать все международное сообщество не молчать, — отметила супруга президента Украины.

Кроме этого, Зеленская занималась дипломатической миссией: выступала в Конгрессе США, парламенте Великобритании, ООН, проводила встречи с политическими деятелями мира.

Другая деятельность во время войны:

создание собственного Фонда для помощи Украине в направлениях восстановления медицины, образования, гуманитарной помощи;

инициатива и участие в создании Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки;

продолжение реформы школьного питания с учетом потребностей военного времени;

продолжение осуществления безбарьерности, в частности дополнение и издание Справочника безбарьерности;

продолжение проектов культурной дипломатии, в частности, начало украинских аудиогидов в музеях мира, проекты Книги без границ, Украинская книжная полочка по распространению украинской литературы в мире.

— Мы должны занимать свое место в мире во всех областях. Нас слишком долго не замечали. Надо этот уровень удержать и повысить. Но уже без войны, — сказала первая леди Украины в интервью Вадиму Карпьяку.

Поздравления с днем рождения от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою супругу Елену Зеленскую с днем рождения.

— Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты в моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… И еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За детей наших замечательных. Поздравляю тебя с твоим днем рождения, — написал президент.

Первая леди Украины была на экономическом форуме в Давосе. Читай интервью Елены Зеленской из Давоса по ссылке.

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