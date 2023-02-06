Перші леді здатні впливати на те, яким стає світ: діяльність Олени Зеленської під час війни

Перші леді — сильні самодостатні особистості, які теж беруть чималу участь у розвитку країни. Дружина президента будь-якої країни опікується різними проблемами та розробляє план боротьби з ними.

Сьогодні, 6 лютого, свій день народження відзначає перша леді України Олена Зеленська. Вона і є тим прикладом жіночої рушійної сили. Особливо свій великий внесок у розвиток України вона зробила під час війни.

Перша леді представляла Україну на різних самітах, форумах, конференціях. Дала десятки інтерв’ю про війну. Стала першою дружиною закордонного президента, яка особисто звернулася до Конгресу США.

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Під час онлайн-зустрічі з першими леді різних країн (Саміт перших леді та джентльменів) у грудні 2022 року Зеленська сказала:

— Тривалий час перших леді вважали лише м’якою силою, далекою від великого впливу на світ. Але зараз я відчуваю, як нашими силами, силами Саміту все змінюється. Впевнена, ви теж це відчуваєте.

Ми здатні впливати та вже впливаємо на те, яким стає світ. На те, чи стане він кращим і безпечнішим.

Ми з вами — сила. А жорстка чи м’яка — це ми самі вирішуємо, залежно від обставин. Головне — потужна, — це і демонструє перша леді України.

Діяльність першої леді України Олени Зеленської

Першою ініціативою Олени Зеленської у ролі першої леді України стала реформа харчування в українських школах. Система шкільного харчування стартувала з новим шкільним меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Завдання реформи було комплексним: поліпшити якість, поживність страв та безпечність харчових продуктів. Крім цього, треба було забезпечити школи ресурсами.

Оновлене шкільне меню налічує 160 позицій: це і традиційні українські страви, і популярні страви різних кухонь світу. Нові норми харчування запрацювали з 1 вересня 2021 року, їх затвердив Кабінет Міністрів України.

Ще у 2019 році під час третього Українського жіночого конгресу Олена Зеленська ініціювала приєднання України до міжнародної ініціативи G7 з гендерної рівності — Партнерство Біарриц.

А у вересні 2020 року Україна отримала офіційний статус учасниці Партнерства Біарриц, яке об’єднує зусилля держав на шляху до встановлення рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок.

А на шостому Жіночому конгресі, який відбувся у листопаді 2021 року, перша леді України говорила про роль жінки під час війни.

— Я розповідаю історію конкретних жіночих доль, щоб світ уявив собі цих людей не як цифри у статистиці, а як особистостей, — сказала Зеленська.

У травні 2020 року Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність. Партнерами проекту виступили Мінцифра та Мінісоцполітики України. Основною метою ініціативи було зробити бар’єри, що існують в українському суспільстві, видимими, а їхнє усунення — пріоритетом на державному рівні.

У червні 2020 року перша леді України зайнялася поширенням української мови у світі. За її ініціативою впроваджували україномовні аудіогіди у найбільш знакових місцях світу.

11 аудіогідів українською мовою з’явилися в музеях Азербайджану, Австрії, Італії, Латвії, Туреччини й Чорногорії, а також на двох автобусних маршрутах Литви.

Діяльність Олени Зеленської під час повномасштабної війни

В інтерв’ю чеському тижневику Respekt Зеленська поділилась, що бути дружиною президента — означає діяти відповідально, особливо у час війни. Вона зайнялася питаннями евакуації та медійної підтримки за кордоном.

Так було створено ініціативу Маршрут життя. Спільно з МОЗ, лікарями Дитячої лікарні у Львові, закордонними медиками, волонтерами та благодійниками проходить евакуація онкохворих дітей зі Львова до Європи. У дітей має бути можливість продовжувати боротися з хворобою.

— Ще одна моя місія — розповісти всьому світу, що в Україні йде справжня війна, що гинуть тисячі дорослих та дітей.

Продовжую закликати всю міжнародну спільноту не мовчати, — зауважила дружина президента України.

Крім цього, Зеленська займалася дипломатичною місією: виступала у Конгресі США, парламенті Великої Британії, в ООН, проводила зустрічі з політичними діячами світу.

Інша діяльність під час війни:

створення власної Фундації для допомоги Україні у напрямах відбудови медицини, освіти, гуманітарної допомоги;

ініціатива та участь у створенні Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки;

продовження реформи шкільного харчування з урахуванням потреб воєнного часу;

продовження втілення безбар’єрності, зокрема доповнення й видання Довідника безбар’єрності;

продовження проектів культурної дипломатії, зокрема започаткування українських аудіогідів у музеях світу, проекти Книжки без кордонів, Українська книжкова поличка з поширення української літератури у світі.

— Ми маємо посідати своє місце у світі в усіх сферах. Нас занадто довго не помічали. Треба цей рівень втримати й підвищити. Але вже без війни, — сказала перша леді України в інтерв’ю Вадиму Карп’яку.

Привітання з днем народження від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав свою дружину Олену Зеленську з днем народження.

— Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти є у моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… І ще раз за цей рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових. Вітаю тебе з твоїм днем народження, — написав президент.

Перша леді України була на економічному форумі в Давосі. Читай інтерв’ю Олени Зеленської з Давосу за посиланням.

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