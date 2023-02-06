Перші леді здатні впливати на те, яким стає світ: діяльність Олени Зеленської під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 12:00
Перші леді здатні впливати на те, яким стає світ: діяльність Олени Зеленської під час війни
Фото: Facebook

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