Не допинг: Бех-Романчук о том, что на самом деле стало причиной дисквалификации

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые рассказала о диагнозе, который стал переломным для ее карьеры. Именно эта болезнь предшествовала получению дисквалификации за якобы употребление допинга, в котором ее обвинили в Athletics Integrity Unit.

В интервью Маше Ефросининой спортсменка заявила, что еще в 2020 году у нее обнаружили синдром поликистозных яичников. Именно последствия этого диагноза оказали непосредственное влияние на гормональный фон.

Марина Бех-Романчук о своем диагнозе и ситуации с дисквалификацией

Легкоатлетка рассказала, что в 2019 году перед чемпионатом мира медики поставили ей ложный диагноз и назначили строгую диету. В результате через две недели она потеряла 4,5 кг.

— Это не просто мышечная [вес] ушла, это была чисто жировая. И все это делалось также ради медали. Сначала все было хорошо, но через месяц после чемпионата у меня “посыпались” гормоны.

Впоследствии у нее диагностировали синдром поликистозных яичников. Несмотря на необходимость лечения, Марина не могла наладить правильный процесс из-за сдачи проб на допинг.

Очень многие думают, что мы, спортсмены, делаем, что хотим, а если у кого-то обнаруживают положительную пробу, то этот человек сознательно что-то принимает.

На самом же деле некоторые лекарства имеют вещества, которые запрещены для употребления спортсменами. Так что и лечение СПКЯ стало проблемой.

Для лечения медики назначали преимущественно БАДы и витаминные добавки. А в декабре 2021 года у Марины взяла пробу, которая позже оказалась положительной.

— Меня обвиняли в приеме тестостерона. Представь мой шок: человек, который лечится от синдрома поликистозных яичников, который хочет забеременеть и, наоборот, пытается этот тестостерон подавить, и мне говорят, что я его принимала.

Эксперты утверждали, что речь шла о следах тестостерона внешнего происхождения, хотя предыдущие и последующие пробы были чистыми.

Независимые специалисты, к которым обратилась Марина Бех-Романчук, отметили, что колебания гормонов могли возникнуть из-за биологически активных добавок, стресса и индивидуальной реакции организма. Однако эти документы антидопинговые органы проигнорировали.

Я всегда была тем человеком, который громко говорил: “Я за чистый спорт”. В моей голове вообще не укладывалось, что меня могут так просто слить. Это было как издевательство.

Сейчас атлетка может либо согласиться с обвинением и получить трехлетнюю дисквалификацию, либо не признавать вину и продолжать подавать апелляции на жалобы.

Напомним, что недавно Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук, сообщили о долгожданной беременности. Пара ожидает первенца.

Синдром поликистозных яичников — это тяжелый неизлечимый диагноз, сопровождающий эндокринные и обменные нарушения в организме женщины.

Он осложняет беременность, но при должном лечении можно избавиться от большинства симптомов и родить ребенка. Читай о симптомах, причинах и лечении СПКЯ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!