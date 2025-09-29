Не допінг: Бех-Романчук про те, що насправді стало причиною дискваліфікації

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вперше розповіла про діагноз, який став переломним для її кар’єри. Саме ця хвороба передувала отриманню дискваліфікації за нібито вживання допінгу, в якому її звинуватили в Athletics Integrity Unit.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній спортсменка заявила, що ще у 2020 році в неї виявили синдром полікістозних яєчників. Саме наслідки від цього діагнозу безпосередньо вплинули на гормональний фон.

Марина Бех-Романчук про свій діагноз та ситуацію з дискваліфікацією

Легкоатлетка розповіла, що у 2019 році, перед чемпіонатом світу, медики поставили їй помилковий діагноз та призначили сувору дієту. В результаті за два тижні вона втратила 4,5 кг.

— Це не просто м’язова [вага] пішла, це була чисто жирова. І це все робилося також заради медалі. Спочатку все було гаразд, але через місяць після чемпіонату в мене “посипалися” гормони.

Згодом в неї діагностувати синдром полікістозних яєчників. Попри необхідність лікування, Марина не могла налагодити правильний процес через здачі проб на допінг.

Дуже багато людей думають, що ми, спортсмени, робимо, що хочемо, а в кого виявляють позитивну пробу, то це людина свідомо щось приймає.

Насправді ж деякі ліки мають речовини, що є забороненими для вживання спортсменами. Тож і лікування СПКЯ стало проблемою.

Для лікування медики призначали переважно БАДи та вітамінні добавки. А у грудні 2021 року у Марини взяли пробу, яка пізніше виявилася позитивною.

— Мене звинувачували в прийомі тестостерону. Уяви мій шок: людина, яка лікується від синдрому полікістозних яєчників, яка хоче завагітніти й, навпаки, намагається цей тестостерон придушити, — і мені кажуть, що я його приймала.

Експерти стверджували, що йшлося про сліди тестостерону зовнішнього походження, хоча попередні та наступні проби були чистими.

Незалежні фахівці, до яких звернулася Марина Бех-Романчук, зазначили, що коливання гормонів могли виникнути через біологічно активні добавки, стрес та індивідуальну реакцію організму. Однак ці документи антидопінгові органи проігнорували.

Я завжди була тією людиною, яка голосно говорила: “Я за чистий спорт”. У моїй голові взагалі не вкладалося, що мене можуть так просто злити. Це було як знущання.

Зараз атлетка може або погодитися зі звинуваченням та отримати трирічну дискваліфікацію, або не визнавати провину та продовжувати подавати апеляції на скарги.

Нагадаємо, що нещодавно Марина Бех-Романчук та її чоловік, плавець Михайло Романчук, повідомили про довгоочікувану вагітність. Пара очікує первістка.

Синдром полікістозних яєчників — це важкий невиліковний діагноз, який супроводжують ендокринні та обмінні порушення в організмі жінки.

Він ускладнює вагітність, але при належному лікуванні можна позбутися більшості симптомів та народити дитину. Читай про симптоми, причини та лікування СПКЯ.

