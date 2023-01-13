Тільки нікому про це не кажи. Роман-триллер, заглядывающий в сумрак памяти, даже если сначала ты там видишь рай

“Тільки нікому про це не кажи!” Уверена, что эту фразу почти каждый из нас слышал в своей жизни, особенно в детстве. Только тогда это еще было “не говори маме, потому что влетит”. Мы повзрослели, кто-то оставил эту фразу в воспоминаниях, а кого-то она смущает до сих пор. Вот эта тревога есть и у главной героини романа Ирены Карпы — Марго.

Если на слове роман тебе хочется уже сказать “нет” этой книге — погоди. Головокружительность событий и непредсказуемая связь между героями будут держать практически до конца.

Ну, потому что практически всегда среди нас есть те, кто угадывает сюжеты. Особенно, если последние страницы книги прямо нам показывают “ну, собственно, все так и было”. Эта книга построена несколько иначе. Если прочтешь сразу первые страницы и заглянешь на последние, пытаясь выяснить, что же там было, разгадка будет неочевидной. И, как говорит мой папа: “Вот и хорошо”.

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За что я люблю тексты Ирены Карпы, так это за крючки, которые расставлены в нужных местах. И ты же за них цепляешься и не чувствуешь, как пролетели 256 страниц.

Литературные критики или профессиональные читатели скажут, что так и должно быть, иначе сюжет провиснет. И это правда, но не во всех книгах я это встречаю. Собственно, я и не литературный критик, просто люблю читать и делиться впечатлениями.

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Вторая моя любовь в текстах Карпы — легкость описания сложных вещей. В романе она поднимает темы насилия, потери личности на определенном этапе жизни, нереализованности желаний и расфокусировки смыслов.

Да, элементы психотерапии встретишь в тексте, и они здесь уместны. А все начинается легко и непринужденно. Марго — украинка, которая долгое время живет в Париже. Она фотограф, занимается любимым делом, имеет очень сознательного партнера-любовника. И довольно весело проводит время.

Но отметка роман-триллер и примечание “до 18 лет не читать” уже указывают, что не все так сладко. Более того, все остро, драматично и местами слишком специфически: эротические сцены, секс-вечеринки и немного БДСМ-культуры. Впрочем, ощущение пошлости и низости эти сцены не вызывают. По крайней мере, я читала это с выражением лица “хм, интересно”.

Есть здесь и расследование, разоблачение жизни за кулисами “привилегированных мира сего” — словом, все, чтобы не скучать, как минимум. За раскрытие этой части сюжета отвечают следователь из Украины, провинциальный журналист Соник, и собственно сама Марго прилагает усилия.

В конце книги я долго думала о теме сломанных судеб и как люди способны глубоко в себе спрятать ужасы прошлого. Сама же Ирена Карпа писала в своих соцсетях, что эта книга должна была выйти до полномасштабной войны. И, я уверена, тогда она читалась бы легче и проще.

Теперь же, имея опыт войны, она читается болезненно и легко одновременно. Болезненно — из-за осознания, легко — благодаря стилю написания.

Но я считаю, что лучше с книгами прожить боль, чем держать ее в себе.

Книга есть в бумажном и электронном варианте. Поэтому в какой бы стране ты сейчас не находился/находилась — она есть в доступе. Читай украинское, ведь у нас много интересных и достойных авторов!

Пока сложно воспринимать контент не о войне? Тогда держи подборку книг, написанных во время войны. Ты найдешь для себя много интересного.

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