Когда перестанут идти дожди в Украине: синоптики рассказали, будет ли прояснение

Дожди, которые накрыли Украину, не прекратятся как минимум пять дней. И хотя в некоторых регионах будут кратковременные периоды без осадков, в ближайшей перспективе ожидается пасмурная дождливая погода.

Более подробно о том, когда прекратятся дожди в Украине, Вікна-новини расспросили синоптика Украинского гидрометцентра Наталью Птуху.

Когда прекратятся дожди в Украине

В ближайшие дни Украина останется в зоне влияния южного циклона, который и определяет дождливую погоду. Его центр находится на западе Чёрного моря и постепенно движется на северо-восток, — комментирует ситуацию синоптик.

В течение следующих 3–5 дней влажность по всей Украине останется высокой, дожди будут прекращаться только местами, давление будет падать, температура существенно не изменится.

Ночью 6–13 градусов, на западе 2–7 градусов, днём 10–16 градусов. Северо-восточный ветер постепенно будет менять направление на северо-западное.

Когда закончатся дожди на Западе Украины и ждать ли похолодания

Постепенно в Украине ожидается некоторое снижение температуры. На западе страны дожди будут сохраняться с перерывами, — говорит Наталья Птуха.

Уже с 11 октября в Карпаты придёт первое ощутимое похолодание: ночью возможен мокрый снег, а температура по всей территории страны снизится.

Циклон постепенно будет перемещаться на северо-восток, однако его атмосферные фронты ещё несколько дней будут влиять на погоду.

Сейчас над Европой формируется поле повышенного давления, что может вызвать усиление ветра, особенно с 10 октября на Правобережье, где возможны сильные порывы.

Таким образом, пока будет идти дождь, небо останется пасмурным, но уже 12–13 числа осадки будут небольшими.

Днём 12 числа на Правобережье, а ночью 13 числа в центральных и южных областях дожди почти прекратятся — синоптики обещают отсутствие существенных осадков.

На северо-востоке и западе страны дожди прекратятся позже. Атмосферные фронты продолжат заходить с северо-запада, и именно они принесут с собой не только влагу, но и более прохладные воздушные массы.

