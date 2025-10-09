Коли перестануть йти дощі в Україні: синоптики розповіли, чи буде прояснення

Дощі, які накрили Україну, не припиняться щонайменше п’ять днів. І хоча в деяких регіонах будуть короткочасні періоди без опадів, у найближчій перспективі – похмура дощова погода.

Більш детально про те, коли закінчаться дощі в Україні, Вікна-новини розпитали у синоптикині Українського гідрометцентру Наталі Птухи.

Коли припиняться дощі в Україні

Найближчими днями Україна залишатиметься у зоні впливу південного циклону, який саме і визначає дощову погоду. Його центр знаходиться на заході Чорного моря і поступово рухається на північний схід — коментує ситуацію синоптикиня.

Наступні 3-5 днів вологість по всій Україні залишатиметься високою, дощі припиняться лише місцями, тиск падатиме, температура суттєво не змінюватиметься.

Вночі 6–13 градусів, на заході 2–7 градусів, вдень 10–16 градусів. Північно-східний вітер поступово змінюватиме напрямок на північно-західний.

Коли закінчаться дощі на Заході України і чи чекати на похолодання

Поступово в Україні очікується деяке зниження температури. На заході країни дощі зберігатимуться з перервами — говорить Наталя Птуха.

Уже з 11 жовтня в Карпати прийде перше відчутне похолодання: вночі можливий мокрий сніг, а температура по всій території країни впаде.

Циклон поступово переміщуватиметься на північний схід, проте його атмосферні фронти ще кілька днів впливатимуть на погоду.

Зараз над Європою формується поле підвищеного тиску, що може спричинити посилення вітру, особливо з 10 жовтня на правобережжі, де можливі сильні пориви.

Тож поки дощитиме, небо буде похмурим, але вже 12-13 числа опади будуть невеликими.

Вдень 12-го числа на правобережжі, а вночі 13-го числа у центральних та південних областях дощі майже закінчаться — синоптики обіцяють без істотних опадів.

На північному сході та заході країни дощі припиняться пізніше. Атмосферні фронти продовжуватимуть заходити з північного заходу, і саме вони принесуть із собою не лише вологу, а і прохолодніші повітряні маси.

