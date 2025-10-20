Когда в Украине выпадет первый снег в 2025 году: узнай прогноз синоптиков

Первый снег в Украине обычно ожидается в ноябре, чаще всего после двадцатого числа. Но в высокогорных районах Карпат обычно идет снег с первой или второй декады октября — и это вполне естественно.

Однако в этом году первые снежинки уже зафиксировали в прошлые выходные (18-19 октября) в северных и центральных регионах. Вікна поинтересовались у синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, не выпадет ли первый снег в ближайшие дни?

Являются ли осадки 18-19 октября признаком того, что скоро в Украине выпадет снег

Синоптики работают с картами и детальными математическими моделями атмосферы, поэтому абсолютно точно могут предсказывать изменения погоды только в краткосрочной перспективе.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, стоит ли ждать снег в ближайшие дни. По данным Укргидрометцентра, над Украиной 18-19 октября проходили атмосферные фронты и воздушные потоки с северной составляющей.

Прохладные воздушные массы вызвали в горных районах Украины осадки в виде снега и мокрого снега.

Местами в высокогорье Карпат образовался небольшой снежный покров высотой всего один-два сантиметра.

В северных районах во время прохождения этих атмосферных фронтов также местами наблюдались снежинки, но они не были признаком того, что скоро выпадет первый снег.

Как объясняет госпожа Наталья Птуха, воздушная масса на высоте примерно полтора километра от поверхности земли имела отрицательные значения температуры, поэтому осадки, наблюдавшиеся на выходных, возле земли местами могли быть смешанной фазой. То есть дождь сочетался с мокрым снегом.

Но положительные значения температуры в приземном слое не давали возможности снегу задерживаться долго на поверхности, он сразу таял.

Когда в Украине выпадет снег — прогноз на октябрь 2025

О каком-либо образовании снежного покрова в третьей декаде октября речи не идет — заверяет синоптик.

Сейчас прохладный циклон отходит в восточном направлении, и с 21 октября на большинстве районов Правобережья может быть еще небольшой дождь. Остальная территория в следующие двое суток в Украине — преимущественно без осадков.

И только ночью 22 числа в восточных областях местами пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде небольшого дождя, который может сочетаться с мокрым снегом. Но опять же речи о том, что выпадет снег, не идет.

В целом, говорит синоптик, снег в регионах Украины выпадает в разные сроки, ведь территория у нас большая, и для Карпат снег, который идет в октябре, является типичным.

На равнинных территориях, в северных районах также встречались случаи, когда в октябре выпадал снег, но это редкое явление.

В ближайшие пять дней в Украине, наоборот, наблюдается тенденция к повышению температуры, постепенному, не резкому. Будет теплее на несколько градусов.

Поэтому, пока мы наслаждаемся более комфортной погодой, особенно во время прояснений, они тоже будут время от времени, и это будет приятно — говорит синоптик.

В целом же, для образования устойчивого снежного покрова нужны заморозки, именно они являются первым сигналом приближения зимы.

