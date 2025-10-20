Коли в Україні випаде перший сніг в 2025: дізнайся прогноз синоптиків

Перший сніг в Україні типово очікується у листопаді, найчастіше після двадцятого числа. Але у високогірних районах Карпат зазвичай сніжитиме з першої або другої декади жовтня – і це цілком природно.

Та цьогоріч перші сніжинки вже зафіксували минулими вихідними (18-19 жовтня) у північних та центральних регіонах. Вікна поцікавилися у синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, чи не випаде перший сніг найближчими днями?

Чи є опади 18-19 жовтня ознакою того, що скоро в Україні випаде сніг

Синоптики мають справи з картами і детальними математичними моделями атмосфери, тому абсолютно точно можуть передбачати зміни погоди лише у короткостроковій перспективі.

Синоптикиня Наталя Птуха розповіла, чи варто чекати на сніг найближчими днями. За даними Укргідромецентру, над Україною 18-19 жовтня пройшли атмосферні фронти і повітряні потоки з північною складовою.

Прохолодні повітряні маси викликали в гірських районах України опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Подекуди на високогір’ї Карпат утворився невисокий сніговий покрив, висотою усього один-два сантиметри.

В північних районах під час проходження цих атмосферних фронтів теж подекуди спостерігали сніжинки, але вони не були ознакою того, що скоро випаде перший сніг.

Як пояснює пані Наталя Птуха, повітряної маси на висоті десь півтора кілометра від поверхні землі мають мінусові значення температури, тож опади, які спостерігали на вихідних, біля землі подекуди могли бути змішаною фазою. Тобто дощ поєднувався з мокрим снігом,

Але плюсові значення температури в приземному шарі не давали змоги снігу затримувався довго на поверхні, він одразу танув.

Коли в Україні випаде сніг — прогноз на жовтень 2025

Про якісь утворення снігового покриву у третій декаді жовтня мова не йде — запевняє синоптикиня.

Нині прохолодний циклон відходить у східному напрямку і з 21 жовтня на більшості районів Правобережжя може бути ще невеликий дощ. Решта території вже в наступні дві доби в Україні — переважно без опадів.

І лише вночі 22-го числа у східних областях місцями пройдуть короткочасні опади, переважно у вигляді невеликого дощу, який може поєднуватися з мокрим снігом. Але знову ж таки мови про те, що випаде сніг, не йде.

Загалом, каже синоптикиня, сніг у регіонах України випадає в різні терміни, адже територія в нас велика, і для Карпат сніг, який йде у жовтні, є типовим.

На рівнинних територіях, у північних районах також траплялися випадки, коли в жовтні випадав сніг, але це рідкісне явище.

У найближчі п’ять днів в Україні, навпаки, спостерігається тенденція до підвищення температури, поступового, не різкого. Буде тепліше на кілька градусів.

Тому, поки насолоджуємося більш комфортною погодою, особливо під час прояснення, вони теж часом будуть, і це буде приємно — каже синоптикиня.

Загалом же, для утворення стійкого снігового покриву потрібні заморозки, саме вони є першим сигналом наближення зими.

