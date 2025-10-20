Стиль життя Подорожі та натхнення
Ексклюзив

Коли в Україні випаде перший сніг в 2025: дізнайся прогноз синоптиків

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Жовтня 2025, 14:32 3 хв.
коли випаде сніг в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь