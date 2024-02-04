Вместо впечатлений — ноль на балансе: как защитить себя во время путешествий и онлайн-бронирований

Когда люди путешествуют, они часто бронируют жилье онлайн через различные сервисы. Но надо быть внимательным, чтобы не встретить мошенников, ведь злоумышленников в этой сфере много.

В BBC рассказали историю одной женщины, которая едва не попала на крючок аферистов, а также дали советы, как защитить себя во время путешествий.

Письмо с оплатой от сервиса

Один из самых популярных сервисов для бронирования жилья — Booking.com. Здесь людей может ждать много аферистов. Доцент кафедры кибербезопасности Базельского университета Швейцарии Изабель Вагнер рассказала, как мошенники хотели забрать ее деньги. Она только забронировала жилье, как вдруг киберпреступник отправил ей письмо. В нем говорилось, что нужно подтвердить бронирование и перейти по ссылке.

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— Для защиты вашего бронирования система временно выделяет средства, требуемые при регистрации. Будьте уверены, что эти средства будут исключительно использованы для гарантии вашего бронирования, а оплата будет оплачена по вашему прибытию, — говорилось в сообщении.

Подобное письмо Изабель получала с самого сайта Booking.com, но ее насторожило то, что в письме не было названо ее имя, а ссылка не была связана с Booking.com. Также она увидела предупреждение от Booking.com после бронирования.

Обратите внимание, что мы никогда не посылаем вам запросы на какие-либо платежи с QR-кодом и/или ссылкой, — говорилось в электронном письме, которое на самом деле было из ее гостиницы.

— Если вы получаете любое сообщение на эти темы, пожалуйста, игнорируйте это сообщение, храните в тайне свою личную информацию и обратитесь в службу поддержки клиентов Booking.com, — говорилось в сообщении.

Эта история может быть поучительной, мы тоже не рекомендуем переходить по разным подозрительным ссылкам от незнакомых людей или компаний.

Как безопасно путешествовать

Если дело кажется срочным или ты чувствуешь давление — это красный флаг

Мошенники заставляют человека чувствовать себя так, будто он должен что-то сделать как можно скорее, рискуя потерять, скажем, свое бронирование.

— Мошенники пытаются сыграть на эмоциях или заставить быстро отреагировать. Ты вряд ли получишь сообщение от отеля о том, что если ты ничего не сделаешь в течение следующих 30 или 60 минут, то потеряешь бронирование, — рассказывает исследователь по безопасности Оливер Дивен.

Знай, что почти все можно подделать

Фишинговые электронные письма могут вообще не иметь никаких подозрительных признаков. Одним из свидетельств оригинальности письма от отеля или другого учреждения может быть то, что к тебе обращаются по имени. Но следует помнить, что сегодня можно подделать все что угодно, включая не только указание имени объекта, но даже отправку получателя на веб-страницу, которая выглядит идентично законной компании.

Если тебе письмо кажется подозрительным, позвони прямо в гостиницу или напиши письмо на почту.

Никогда не нажимай на ссылку и не загружай вложения с электронного письма

— Если приходит электронное письмо с просьбой о деньгах, никогда не доверяй ему, — говорит Изабель Вагнер.

Если у тебя есть сомнения, то свяжись непосредственно с компанией

Если ты считаешь, что тебе может понадобиться оплатить бронированную гостиницу или услугу, позвони туда напрямую, но используй номер телефона с веб-сайта компании, а не с электронной почты.

Избегай переходить по онлайн-объявлениям

Когда ты что-то ищешь в интернете, например, гостиницы для отдыха, впоследствии можешь увидеть связанную с этим рекламу. Но некоторые объявления могут быть мошенническими. Самые убедительные могут даже направить на сайт, который выглядит как механизм бронирования, о котором ты слышал(-а) раньше, но на самом деле является подделкой.

Всегда еще раз проверяй легитимность любой рекламируемой компании.

Используй только авторитетные сайты бронирования

Это может показаться неразумным, учитывая, что мошенники нацелились на авторитетный сайт бронирования, таких как Booking.com. Но ряд других афер включает посторонние сайты, обещающие забронировать, скажем, авиабилеты, но заберут твои деньги и не предоставят билет.

Ищи отзывы

Мошенники могут разместить фальшивую рекламу жилья, которого не существует. Одним из аспектов, на который следует обратить внимание, является то, есть ли у помещения отзывы. Если это реклама компании или отеля, проверь, есть ли она на других сайтах с отзывами, таких как TripAdvisor и Booking.com.

Никогда не плати банковским переводом

Правила защиты прав потребителей обычно означают, что если ты используешь кредитную или дебетовую карту, ты защищен(-на) от мошеннических транзакций — другими словами, есть возможность вернуть свои деньги (хотя ценой времени и хлопот).

Но это часто не распространяется на банковские переводы или платежи другими методами, такими как криптовалюта или подарочные карты.

Не теряй бдительность в дороге

Легко расслабиться, когда прибыл(-а) к месту назначения или даже уже в пути. Но нужно быть внимательным(-ой) к открытым сетям Wi-Fi, это обычный способ хакеров захватить личные данные или установить вредное программное обеспечение на твоем устройстве. Эксперты говорят, что если нужно использовать публичный Wi-Fi, убедись, что это защищенная сеть с технологией шифрования и подумайте об использовании VPN.

Подумай о том, чтобы воспользоваться турагентом

Найми человека, который сделает за тебя бронирование. Несмотря на то, что туристические агентства могут казаться устаревшими, эта индустрия развивается, в частности, из-за туристов, желающих дополнительной защиты.

Быть осторожным в сети очень важно, ведь мошенники могут получить доступ к твоим персональным данным. Ранее мы рассказывали, как защитить персональные данные в интернете.

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