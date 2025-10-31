Поминальные субботы в ноябре 2025 года: когда и как чтить память предков

Ноябрь имеет для православных верующих особое значение, ведь именно в этом месяце принято чаще всего почитать память предков. Начинается цикл “осенних дедов” — так в народе называют ноябрьские родительские (поминальные) субботы.

Вікна-новини обратились к священнику Александру Дедюхину, настоятелю Свято-Николаевского храма в Полтаве, с просьбой объяснить, когда и как в ноябре следует поминать родных.

Поминальные субботы в ноябре 2025 года: даты и традиции

Вообще каждая суббота является поминальной, — объясняет отец Александр. Православная церковь выделяет этот день как особый для поминовения всех от века почивших православных христиан.

Поэтому верующие, которые хотят помянуть своих близких, могут сделать это в любую субботу. Однако есть несколько дат в церковном году, которые называются родительскими (поминальными) субботами. Обычно они приходятся на определённые дни.

Дмитриевская поминальная суббота в 2025 году — 24 октября по новоюлианскому календарю или 1 ноября по юлианскому (старому церковному) календарю.

Поминальная суббота перед Рождественским постом — 8 ноября (по старому календарю — 22 ноября).

Поминальная суббота всех заморенных голодом в Украине — 22 ноября по новоюлианскому календарю.

Дмитриевскую поминальную субботу отмечают накануне праздника великомученика Димитрия Солунского.

А 22 ноября вспоминают всех жертв Голодомора и политических репрессий, погибших в Украине. Это очень важная для нас, украинцев, дата, потому что в этот день мы молимся о погибших и просим Бога, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторились, — говорит отец Александр.

Как правильно поминать усопших родных в поминальную субботу

На вопрос, почему именно в ноябре, по народной традиции, больше всего поминальных суббот, священник отвечает так: ноябрь — это время, когда урожай уже собран, и у людей появляется больше возможности подумать о вечном, помолиться.

Молитва может быть и домашней, и церковной, но, без сомнения, лучше всего, когда собирается вся семья и все вместе идут в храм на Панихиду.

В церковной традиции молитва — это выраженное словами искреннее желание, чтобы души наших родных поселились в Царствии Небесном. И чтобы однажды мы сами встретились с ними там. А для этого нужно идти по пути веры во Христа.

Что происходит во время службы? По церковным правилам сначала совершается Литургия, а затем Панихида. В некоторых церквях служат только Панихиду — всё зависит от конкретного прихода.

Верующим стоит дома или в храме подготовить список имён усопших родных, за которых вы хотите помолиться. Нужно поставить свечу. На Панихиду можно принести хлеб — он является символом Иисуса Христа. Остальные продукты — по желанию.

Ходить на кладбище в ноябре, в дождливую и холодную погоду, отец Александр не советует. Он говорит, что убрать могилки лучше было бы ещё в октябре. Но если есть такая потребность — можно и сходить на кладбище.

Что касается поминальных обедов, священник считает хорошей старинную традицию собираться за общим столом и добрым словом вспоминать тех, кто ушёл из жизни. Однако самое главное в поминовении усопших — это всё же молитва.

