Поминальні суботи в листопаді 2025: коли і як вшановувати предків

Листопад має для православних вірян особливе значення, адже саме в цей місяць прийнято найчастіше вшановувати пам’ять предків. Розпочинається цикл “осінніх дідів” – так у народі називають листопадні поминальні суботи.

Вікна-новини звернулися до священника Олександра Дедюхіна, настоятеля Свято-Миколаївського храму в Полтаві з проханням пояснити, коли і як у листопаді потрібно поминати рідних.

Поминальні суботи в листопаді 2025: дати і традиції

Загалом кожна субота є поминальною – пояснює отець Олександр. Православна церква виділяє цей день, як спеціальний для поминання всіх від віку спочилих православних християн.

Тому, віряни, які хочуть поминути своїх рідних, можуть це зробити в будь-яку суботу. Але є декілька дат в церковному році, які називаються: батьківські поминальні суботи. Зазвичай вони припадають на певні дні.

Дмитрівська поминальна субота у 2025 році — 24 жовтня за новоюліанським календарем або 1 листопада за юліанським (старим церковним) календарем.

Поминальна субота перед Різдвяним постом — 8 листопада (за старим календарем – 22 листопада).

Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених – 22 листопада за новоюліанським календарем.

Дмитрівську поминальну суботу ми відзначаємо напередодні свята мученика Дмитра Солунського.

А 22 листопада згадуємо всіх жертв голодомору, політичних репресій, які загинули в Україні. Це дуже важлива для нас, українців, дата, тому що в цей день ми молимося про загиблих, і про те, щоб подібні жахи ніколи не повторилося — каже отець Олександр.

Як правильно згадувати спочилих рідних в поминальну суботу

На питання, чому саме в листопаді, за народною традицією, найбільше поминальних субот, священник відповідає так: листопад — це час, коли вражай вже прибраний і у людей більше часу подумати про вічне, помолитися.

Молитва може бути і домашньою, і церковною, але, без сумніву, найкраще, коли збирається вся родина і всі разом йдуть до церкви на Панахиду.

В церковній традиції молитва — це висловлене в словах щире бажання, щоб душі наших рідних оселилися в Царстві Небесному. І щоб одного дня ми зустрітися з ними там. І для цього ми самі маємо йти шляхом віри в Христа.

Що відбувається під час служби? За правилами спершу служиться Літургія, а потім Панахида. У деяких церквах служать тільки Панахиду — усе залежить від конкретної парафії.

Вірянам варто вдома або в церкві підготувати список імен спочилих рідних, за яких ви хочете помолитися. Поставити свічку. На Панахиду можна принести хліб, він – символ Ісуса Христа. Решта продуктів – за бажанням.

Йти на цвинтар у листопаді, по дощовій холодній погоді, отець Олександр не радить. Каже: прибрати могилки краще було б ще в жовтні. Але, якщо є така потреба — можна й сходити на кладовище.

Щодо поминальних обідів, священник вважає хорошою давню традицію зібратися за спільним столом і згадати добрим словом про тих, хто пішов з життя. Проте найголовніше для поминання померлих — все ж молитва.

