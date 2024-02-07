Фильм Учительская — комментарий к нашей культуре дискуссии. Леони Бенеш о своей роли и видении современных школ

Исполнительница главной роли в номинированной на Оскар картине рассказывает о своем видении современных школ, работе с детьми и одной из лучших ролей в своей карьере.

8 февраля в некоторых украинских кинотеатрах выходит фильм Учительская. Это фильм, номинированный на премию Оскар в категории Лучший международный фильм, который представляет Германию.

Фильм Учительская — Леони Бенеш про съемки и посыл фильма

Главная героиня — молодая учительница-идеалистка Карла Новак. Когда одного из учеников школы подозревают в краже, она решает докопаться до сути дела. Однако ее, на первый взгляд, невинные действия впоследствии приводят к непредсказуемым последствиям.

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События разворачиваются в сторону худших сценариев, разоблачая все отрицательные черты системы образования, влияния учителей, родителей и учеников друг на друга. Одно драматическое событие превращается в психологическую войну, а сама Карла оказывается между своими идеалами и школьной системой, где последствия ее действий угрожают сломать ее саму.

Главную роль в картине исполнила немецкая актриса Леони Бенеш. Она известна своими работами в сериалах Вокруг света за 80 дней, Вавилон-Берлин, а также Корона, в которой она сыграла в нескольких эпизодах.

В конце 2023 за свою роль в Учительской Бенеш претендовала на титул Лучшей европейской актрисы года, получив соответствующую номинацию на премии Европейской киноакадемии.

Вікнам удалось получить комментарии актрисы в преддверии украинского проката.

— Когда вы вспоминаете свое детство, какие воспоминания у вас возникают о ваших учителях? Был ли у вас любимый учитель?

— В детстве и юности мы с семьей много переезжали. Я прошла через многие смены школ. Но все школьные годы я была только в вальдорфских школах. Для меня эта форма обучения с ее очень идеалистическим подходом и без оценок была правильной и хорошей, хотя сегодня я сомневаюсь в вальдорфских школах.

Когда я думаю о любимых учителях, на ум приходит господин Брюкманн. Когда мне было 14 лет, мы переехали из Билефельда в Тюбинген. Брюкманн преподавал историю и этику в вальдорфской школе. Он прекрасно умел стимулировать разговор и содействовать беседе, учил очень антиавторитарно и с любовью, был очень терпеливым.

Я помню Риву Сиднер, еврейскую француженку в возрасте, которая преподавала французский язык. В нашем классе ее знали как Дракон. Горе тебе, если ты не сделал домашнее задание… Но я никогда не училась больше, чем с этой женщиной!

— Когда я думаю об учителях, я понимаю, что люблю властность, когда она уместна. Когда человек может, образно говоря, дать по рукам, когда знает, что делает. Так было и в театральной школе. Я вполне понимала учителей, которые кричали справедливо. Я не люблю властность только тогда, когда она неуместна или несправедлива.

— Теперь вы сами сыграли преданную учительницу-идеалистку. Помогли ли ваши собственные воспоминания о школьных годах сформировать этого персонажа?

Мне пришлось вспомнить, что срабатывало в шумном классе, как заставить детей быть тихими. Это во многом зависит от отношения и терпения. Кроме того, режиссер Илькер Чатак уж очень точно исследовал многие вещи и записал их в сценарий или рассказал в разговорах.

Я смогла многое использовать. Основное правило в отношении детей — воспринимать их серьезно и уделять им внимание. Я старалась этого придерживаться в роли и своей игре.

— Для актрисы чуть старше 30 лет может быть неочевидным образ властной фигуры, например учительницы. Какими были ваши первые мысли, когда вы услышали о проекте? Как вы увидели себя в нем? Были ли вы удивлены, что вас рассмотрели для этого?

Я получила сценарий с просьбой сделать запись одной из сцен. Когда я прочла его, то сразу заметила, насколько Илькер прекрасно владеет языком, как невероятно хорошо он наблюдает.

Мне никогда не приходило в голову то, что я, возможно, слишком молода для этой роли, вернее, мысль о том, что стоит играть роли учителей только в возрасте. Я скорее была в восторге от грамотно написанного сценария. Что-то подобное случается не каждый день.

С другой стороны, есть много молодых учителей в возрасте около 20-30 лет, которые либо завершают стажировку, либо только начинают свою профессию, как Карла Новак, начиная свою карьеру очень идеалистической, полной сил, с большим желанием делать вещи иначе.

— Была ли вам близка роль Карлы Новак?

Я очень трезво подхожу к электронным кастингам и записям. Если я заинтересована в роли, я хочу сделать работу хорошо. Но в большинстве своем я делаю свою запись, отправляю ее и забываю о ней. С Учительской запрос поступил ко мне между двумя большими съемками весной 2021.

Я только вернулась со съемки сериала Вокруг света за 80 дней в Южной Африке и у меня было полтора месяца в Берлине перед тем, как перейти на съемочную площадку сериала Рой в Италии.

Сценарий мне очень понравился, история увлекала. Но дело не в том, что я видела в себе что-то от Карлы Новак или что персонаж говорил со мной. Мои мысли сводились к тому, что это может быть интересное сотрудничество, что за проект отвечала чья-то умная голова, и я хотела узнать, что у нее на уме.

— Мы мало узнаем о предыстории и личной жизни вашей героини. Из-за многих намеков возникает подозрение, что жизнь персонажа значительно шире, чем то, за чем мы наблюдаем на экране. Было ли для вас важно узнать о ней больше?

Я знаю о ней столько же, сколько кто-либо другой, кто знает сценарий. С него мы можем прочитать, что Карле Новак около 20-30 лет, она начала работать в этой школе учительницей несколько месяцев назад, а также имеет польские корни. Кроме этого, ничего не известно.

Больше об этом я тоже не спрашивала. Для меня вся необходимая информация для этой роли была в сценарии. Я большая поклонница работы с текстом и телом. Я не склонна подходить к ролям, изучая историю, мне не нужно знать, что человек ест на завтрак или что с ним произошло в детстве.

Для моей игры нет разницы, любит Карла Новак кошек или собак, предпочитает хлопья или зерновой хлеб на завтрак. Возможно, это отличается от проекта к проекту. У Учительской была четкая задача в каждой сцене.

Есть персонаж, есть препятствия, это влияет на то, чего хочет персонаж. Это было ясно дано в каждой сцене. Мне не нужно было строить что-то лишнее, чтобы объяснить себе, почему я очутилась в той или иной ситуации. Это также характеризует хороший сценарий.

— Что вам нравится в этой истории? Можете ли вы своими словами сказать, о чем идет речь?

На это сложно ответить. Я думаю, что Учительская — это комментарий к нашей культуре дискуссии. Мы видим Карлу Новак как человека, который хочет сделать все правильно, но снова и снова терпит неудачу по разным причинам.

Это происходит из-за умышленного или неумышленного неправильного понимания. Илькер уловил кое-что существенное из нашего настоящего.

— Существует старая истина о том, что режиссеру следует избегать работы с детьми и собаками. Надо справиться с целым классом. Каким был опыт? Как вы подошли к детям?

Все мои друзья смеялись надо мной, когда я говорила им, что собираюсь играть роль учительницы математики и физкультуры и шесть недель проводить время только с детьми. Здесь я тоже должна отдать должное Илькеру. Он очень удачно собрал этот класс вместе.

Они были такими интересными, милыми детьми. Конечно, иногда дети громкие, и это не всегда легко. Но наша оператор Джудит Кауфманн, Илькер и я как-то во время совместного ужина пришли к выводу, что не хотели бы работать иначе.

То, что режиссер заключил сюда в плане времени и специальных методов работы, я никогда раньше не чувствовала. Каждый день перед началом съемок мы собирались в классе, дети, Илькер и я, чтобы поговорить о разных повседневных вещах. Это было безумно трогательно, красиво, а порой и грустно.

Режиссер создал атмосферу слушания и единства. Это правда, что после пятичасовой съемки с детьми ты тоже истощен, потому что это утомительно и громко. Но это было нормально, потому что Илькер вложил в это столько любви и времени и всегда создавал прекрасную атмосферу.

С другой стороны, Джудит во время утренних бесед часто могла делать документальные кадры своей портативной камерой, фиксируя так много естественных реакций детей, некоторые из них даже попали в фильм. Я считаю это невероятно красивым.

— Что отличает Илькера Чатака от других режиссеров?

Илькер умен, он хорошо слушает и точно знает, чего хочет. Он открыт для предложений, но если они не отвечают тому, что он имел в виду, или идут в направлении, по которому он не хочет идти, он будет упорным.

Это невероятно хорошая смесь.

Он также делает себя уязвимым для своих актеров, видя, когда кто-то с ним не согласен. Это всегда встреча на уровне глаз.

— Карла Новак всегда зажата между двумя стульями, и ее обязательства перетираются между разными сторонами. Была ли это особенно психологически тяжелая работа? Что было для вас самым сложным во время съемок?

Обычно я все оставляю на съемочной площадке. Коллеги в этом плане очень разные. На самом деле я считаю работу в Учительской такой, которая приносит освобождение, потому что я смогла многому научиться, а также реализовать то, чему училась в театральной школе.

Это очень связано с работой в этот момент. Дома я никогда не чувствовала, что не могу избавиться от стресса. Разве что немного устала от предыдущих съемок Вокруг света за 80 дней и Роя. Это был самый большой вызов.

— Учительская — это фильм, который ставит насущные вопросы о совместной жизни в современном обществе, но не дает простых ответов. Последняя сцена фильма характерна для такого подхода. Какова ваша интерпретация?

— Это разумный конец. Это все, что я могу сказать. Я тоже не знаю, кто злодей, кто прав. Имеет ли это значение в конце дня? Мне интересно, в дискуссии о том, кто прав, не теряем ли мы из виду то, что делаем с дискуссией.

— Вы гордитесь этой работой? Какое значение она имеет в вашем наработке?

— Я совершенно горжусь этой работой и чувствую себя счастливой. Если бы я могла, я бы снова снялась с этой командой. В идеале я бы играла в одном небольшом хорошем артхаусном фильме в год и одном большем проекте, который оплачивал бы мою аренду и поддерживал мое положение.

Оглядываясь на последние несколько лет, двумя лучшими проектами стали Вокруг света за 80 дней и Учительская. Их невозможно сравнить. Но это два проекта, которые я всегда хотела сделать.

Это связано с сотрудничеством, отношением людей, подходом к общему рассказу историй. Чем дольше я это делаю, тем важнее эти аспекты. Дело в том, как вы планируете время съемок вместе.

Учительская была одной из самых прекрасных съемок, которые у меня когда-либо были.

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