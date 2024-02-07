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Фільм Учительська — коментар до нашої культури дискусії. Леоні Бенеш про свою роль та бачення сучасних шкіл

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 17:00
Фільм Учительська — Леоні Бенеш про знімання та посил стрічки

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