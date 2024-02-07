Фільм Учительська — коментар до нашої культури дискусії. Леоні Бенеш про свою роль та бачення сучасних шкіл

Виконавиця головної ролі в номінованій на Оскар картині розповідає про своє бачення сучасних шкіл, роботу з дітьми та одну з найкращих ролей у своїй кар’єрі.

8 лютого в деяких українських кінотеатрах виходить фільм Учительська. Це стрічка, номінована на премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм, яка представляє Німеччину.

Фільм Учительська — Леоні Бенеш про знімання та посил стрічки

Головна героїня — молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків.

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Події розгортаються у бік найгірших сценаріїв, викриваючи всі негативні риси системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму.

Головну роль у картині виконала німецька акторка Леоні Бенеш. Вона відома своїми роботами в серіалах Навколо світу за 80 днів, Вавилон-Берлін, а також Корона, в якій вона зіграла в кількох епізодах.

Наприкінці 2023 року за свою роль в Учительській Бенеш претендувала на титул Найкращої європейської акторки року, отримавши відповідну номінацію на премії Європейської кіноакадемії.

Вікнам вдалося отримати коментарі акторки напередодні українського прокату.

— Коли ви згадуєте своє дитинство, які спогади у вас виникають про ваших учителів? Чи був у вас улюблений учитель?

—У дитинстві та юності ми з сім’єю багато переїздили. Я пройшла через багато змін шкіл. Але протягом усіх шкільних років я була лише у вальдорфських школах. Для мене ця форма навчання з її дуже ідеалістичним підходом і без оцінок була правильною і хорошою, хоча сьогодні я сумніваюся щодо вальдорфських шкіл.

Коли я думаю про улюблених учителів, на думку спадає пан Брюкманн. Коли мені було 14 років, ми переїхали з Білефельда до Тюбінгена. Пан Брюкманн викладав історію та етику у вальдорфській школі. Він чудово вмів стимулювати розмову та сприяти бесіді, навчав дуже антиавторитарно та з любов’ю, був дуже терплячим.

Я пам’ятаю Ріву Сіднер, єврейську француженку у віці, яка викладала французьку мову. У нашому класі її знали як Дракон. Горе тобі, якщо ти не зробив домашнє завдання… Однак я ніколи не навчалася більше, ніж з цією жінкою!

— Коли я думаю про вчителів, я розумію, що люблю владність, коли вона доречна. Коли людина може, образно кажучи, дати по руках, коли знає, що робить. Так було і в театральній школі. Я цілком розуміла вчителів, які справедливо кричали. Я не люблю владність лише тоді, коли вона недоречна чи несправедлива.

— Тепер ви самі зіграли віддану вчительку-ідеалістку. Чи ваші власні спогади про шкільні роки допомогли сформувати цього персонажа?

Мені довелося пригадати, що спрацювало в галасливому класі, як змусити дітей бути тихими. Це багато в чому залежить від ставлення та терпіння. Крім того, режисер Ількер Чатак уже дуже точно дослідив багато речей і записав їх у сценарій або розповів у розмовах.

Я змогла багато чого використати. Основне правило щодо дітей — сприймати їх серйозно та приділяти їм увагу. Я намагалася цього дотримуватися у ролі та своїй грі.

— Для акторки віком трохи більш як 30 років може бути неочевидним образ владної постаті, наприклад учительки. Які були ваші перші думки, коли ви почули про проект? Якою ви побачили себе в ньому? Чи були ви здивовані тим, що вас розглянули для цього?

Я отримала сценарій з проханням зробити запис однієї зі сцен. Коли я прочитала його, то відразу помітила, наскільки Ількер чудово володіє мовою, як неймовірно добре він спостерігає.

Мені ніколи не приходило в голову те, що я, можливо, занадто молода для цієї ролі, точніше, думка про те, що варто грати ролі вчителів лише у віці. Я радше була в захваті від грамотно написаного сценарію. Щось подібне трапляється не щодня.

З іншого боку, є багато молодих вчителів у віці близько 20-30 років, які або завершують стажування, або тільки починають свою професію, як Карла Новак, починаючи свою кар’єру дуже ідеалістичною, повною сил, із великим бажанням робити речі інакше.

— Чи була вам близькою роль Карли Новак?

Я дуже тверезо підходжу до електронних кастингів і записів. Якщо я зацікавлена в ролі, я хочу виконати роботу добре. Але здебільшого я роблю свій запис, надсилаю його і забуваю про нього. З Учительською запит надійшов до мене між двома великими зйомками навесні 2021.

Я щойно повернувся з фільмування серіалу Навколо світу за 80 днів у Південній Африці та мала півтора місяця в Берліні перед тим, як перейти на знімальний майданчик серіалу Рій в Італії.

Сценарій мені дуже сподобався, історія захоплювала. Але річ не в тому, що я бачила в собі щось від Карли Новак, або що персонаж говорив зі мною. Мої думки зводилися до того, що це може бути цікава співпраця, що за проект відповідала чиясь розумна голова, і я хотіла дізнатися, що в неї на думці.

— Ми мало дізнаємося про передісторію та приватне життя вашої героїні. Через багато натяків виникає підозра, що життя персонажа значно ширше, ніж те, за яким ми спостерігаємо на екрані. Чи було для вас важливо дізнатися про неї більше?

Я знаю про неї стільки ж, скільки будь-хто інший, хто знає сценарій. З нього ми можемо прочитати, що Карлі Новак близько 20-30 років, вона почала працювати в цій школі вчителькою кілька місяців тому, а також має польське коріння. Крім цього, нічого не відомо.

Більше про це я теж не питала. Для мене вся необхідна інформація для цієї ролі була в сценарії. Я велика прихильниця роботи з текстом і тілом. Я не схильна підходити до ролей, вивчаючи історію, мені не потрібно знати, що людина їсть на сніданок або що з нею сталося в дитинстві.

Для моєї гри нема різниці, любить Карла Новак котів чи собак, віддає перевагу пластівцям чи зерновому хлібу на сніданок. Можливо, це відрізняється від проекту до проекту. В Учительській було чітке завдання в кожній сцені.

Є персонаж, є перешкоди, це впливає на те, чого хоче персонаж. Це було чітко дано в кожній сцені. Мені не потрібно було будувати щось зайве, щоб пояснити собі, чому я опинилася в тій чи іншій ситуації. Це також характеризує хороший сценарій.

— Що вам подобається в цій історії? Чи можете ви своїми словами сказати, про що йдеться?

На це важко відповісти. Я думаю, що Учительська — це коментар до нашої культури дискусії. Ми бачимо Карлу Новак як людину, яка хоче зробити все правильно, але знову і знову зазнає невдачі з різних причин.

Це відбувається через навмисне чи ненавмисне неправильне розуміння. Ількер вловив дещо істотне з нашого сьогодення.

— Існує стара істина про те, що режисерові слід уникати роботи з дітьми та собаками. Треба впоратися з цілим класом. Яким був досвід? Як ви підійшли до дітей?

Усі мої друзі сміялися з мене, коли я казала їм, що збираюся грати роль учительки математики й фізкультури та шість тижнів проводити час лише з дітьми. Тут я теж маю віддати належне Ількеру. Він дуже вдало зібрав цей клас докупи.

Вони були такими цікавими, милими дітьми. Звичайно, часом діти гучні, і це не завжди легко. Але наша операторка Джудіт Кауфманн, Ількер і я якось під час спільної вечері дійшли до висновку, що не хотіли б працювати інакше.

Те, що режисер уклав сюди в плані часу та спеціальних методів роботи, я ніколи раніше не відчувала. Щодня перед початком зйомок ми збиралися в класі, діти, Ількер і я, щоб поговорити про різні повсякденні речі. Це було шалено зворушливо, красиво, а часом і сумно.

Режисер створив атмосферу слухання та єдності. Це правда, що після п’ятигодинної зйомки з дітьми ти теж виснажений, тому що це виснажливо і гучно. Але це було нормально, тому що Ількер уклав у це стільки любові та часу, і завжди створював чудову атмосферу.

З іншого боку, Джудіт під час ранкових бесід часто могла робити документальні кадри своєю портативною камерою, фіксуючи так багато природних реакцій дітей, деякі з яких навіть потрапили у фільм. Я вважаю це неймовірно красивим.

— Що вирізняє Ількера Чатака з-поміж інших режисерів?

Ількер розумний, він добре слухає і точно знає, чого хоче. Він відкритий для пропозицій, але якщо вони не відповідають тому, що він мав на увазі, або йдуть у напрямку, яким він не хоче йти, він лишатиметься впертим.

Це неймовірно гарна суміш. Він також робить себе вразливим для своїх акторів, бо бачить, коли хтось із ним не згоден. Це завжди зустріч на рівні очей.

— Карла Новак завжди затиснута між двома стільцями, і її зобов’язання перетираються між різними сторонами. Чи була це особливо психологічно важка робота? Що для вас було найскладнішим під час зйомок?

Зазвичай я все залишаю на знімальному майданчику. Колеги в цьому плані дуже різні. Насправді я вважаю роботу в Учительській такою, що приносить звільнення, бо я змогла багато чому навчитися, а також реалізувати те, чому вчилась у театральній школі.

Це було дуже пов’язано з роботою в цей момент. Вдома я ніколи не відчувала, що не можу позбутися стресу. Хіба трохи втомився від попередніх зйомок Навколо світу за 80 днів і Рою. Це був найбільший виклик.

— Учительська — це фільм, який ставить нагальні питання про спільне життя в сучасному суспільстві, але не дає простих відповідей. Остання сцена фільму характерна для такого підходу. Яка ваша інтерпретація?

— Це розумний кінець. Це все, що я можу про це сказати. Я також не знаю, хто злодій, хто правий. Чи це має значення в кінці дня? Мені цікаво, чи в дискусії про те, хто правий, ми не втрачаємо з уваги те, що ми робимо з дискусією.

— Ви пишаєтеся цією роботою? Яке значення вона має у вашому доробку?

— Я абсолютно пишаюся цією роботою і почуваюся щасливою. Якби я могла, я б відразу знову знялася з цією командою. В ідеалі я б грала в одному невеликому гарному артхаусному фільмі на рік і одному більшому проекті, який оплачував би мою оренду й підтримував моє становище.

Озираючись на останні кілька років, двома найкращими проектами стали Навколо світу за 80 днів і Учительська. Їх неможливо порівняти. Але це два проекти, які я завжди хотіла зробити.

Це пов’язано зі співпрацею, ставленням людей, підходом до спільного розповідання історій. Чим довше я це роблю, тим важливішими стають ці аспекти. Річ у тому, як ви плануєте час зйомок разом.

Учительська була однією з найпрекрасніших зйомок, які я коли-небудь мала.

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