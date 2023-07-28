Классический триллер с Николасом Кейджем: рецензия на фильм Игра с Дьяволом

На этой неделе в украинский прокат выходит лента Игра с Дьяволом режиссера Ювала Адлера. Кинокритик Кирилл Пищиков уже посмотрел этот фильм и считает, что это довольно неплохой психологический триллер, который немного подкачала развязка.

По сюжету отец (Юэль Киннаман) завозит своего сына к близким, чтобы успеть на роды жены. В коротком разговоре сын спрашивает отца, правда ли, что первенец супругов не пережил роды, на что отец отвечает утвердительно.

Собственно герой Киннамана переживает именно потому, что боится повторения трагедии. Однако, когда он приезжает в больницу и паркуется, к нему на заднее сиденье внезапно садится загадочный пассажир с красными волосами и в красном пиджаке (Николас Кейдж), наставляет на главного героя револьвер и заставляет ехать. Следующие полтора часа зрители будут наблюдать за ночным путешествием двух героев и раскрывать их тайны.

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Израильский режиссер Ювал Адлер в новом фильме не придумывает велосипед, а наоборот — идет по классическим канонам триллера. Есть двое мужчин в пути, один из которых угрожает убить другого.

При этом мотивация пассажира в этом случае неизвестна — собственно фильм построен так, чтобы держать зрителя в напряжении не только с помощью физической угрозы главному герою, а скорее на том, почему именно происходят события ленты.

Украинское название Игра с Дьяволом здесь, правда, не совсем корректное, ведь лента в оригинале называется Sympathy for the Devil, что буквально переводится как сострадание дьяволу. И именно буквальный перевод подошел бы гораздо лучше, ведь никакой игры в фильме нет.

В то же время, сострадание дьяволу здесь имеет двойной смысл, ведь чем больше мы узнаем о мотивации героя Кейджа, тем лучше раскрывается название. И так же название лучше работает по отношению к главному герою в исполнении Юэля Киннамана, ведь под фасадом образцового семьянина у него спрятано темное прошлое.

Кроме того, режиссер фильма использует не только триллерные элементы, но также играет с мистическими мотивами. Почти во время всего хронометража фильма на втором плане развивается еще одна интрига и вопрос — возможно, герой Николаса Кейджа не просто безумный маньяк, а буквально воплощение дьявола?

Проблема здесь возникает в том, что все эти мистические намеки никак не развиваются в финале ленты, поэтому есть впечатление, что у Игры с Дьяволом оригинальный сценарий был несколько иным, но в последний момент его переписали. Именно поэтому фильм Адлера может произвести довольно сумбурное впечатление, а кого-то вообще разочаровать.

Вообще Игра с Дьяволом — это достаточно камерный триллер. В нем минимум локаций и минимум актеров. По сути, фильм держится на актерских работах Юэля Киннамана и Николаса Кейджа.

Киннаман довольно убедительно играет мужчину, который попал в беду и пытается выкрутиться из затруднительной ситуации. Однако главным украшением и аттракционом фильма является Николас Кейдж.

Карьера культового актера сейчас переживает определенный ренессанс (или кейджесанс, как его называют некоторые), и Игра с Дьяволом — это очередное подтверждение возвращения Кейджа в блестящую актерскую форму.

В фильме Адлера Николас Кейдж отрывается по полной — здесь он и страшен, и смешон одновременно. И, конечно же, у Игры с Дьяволом есть куча переигровок, которыми известен американский актер.

Именно поэтому фильм Адлера может стать новым источником мемов с Ником Кейджем — чего стоит только сцена, где главные герои заходят перекусить в круглосуточный дайнер.

Конечно, Игра с дьяволом — это ни в коем случае не выдающееся кино, однако это все еще крепкий камерный триллер, который не добавляет в жанр ничего нового, а скорее точно следует общепринятым канонам.

И впечатление от него портит смятый финал и финальный твист. Однако если ты любишь классические триллеры или фанатеешь от переигровок Ника Кейджа — это кино однозначно для тебя.

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