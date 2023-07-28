Класичний трилер з Ніколасом Кейджем: рецензія на фільм Гра з Дияволом

Цього тижня в український прокат виходить стрічка Гра з Дияволом режисера Ювала Адлера. Кінокритик Кирило Пищиков вже подивився цей фільм і вважає, що це досить непоганий психологічний трилер, який трохи підкачала розв’язка.

За сюжетом батько (Юель Кіннаман) завозить свого сина до близьких, щоб встигнути на пологи дружини. У короткій розмові син запитує в батька, чи правда, що первісток подружжя не пережив пологи, на що батько відповідає ствердно.

Власне герой Кіннамана переживає саме через те, що боїться повторення трагедії. Проте коли він приїжджає до лікарні та паркується, до нього на заднє сидіння раптово сідає загадковий пасажир з червоним волоссям та в червоному піджаку (Ніколас Кейдж), наставляє на головного героя револьвер і змушує їхати. Наступні півтори години глядачі спостерігатимуть за нічною подорожжю двох героїв та розкриватимуть їхні таємниці.

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Ізраїльський режисер Ювал Адлер в новому фільмі не вигадує велосипед, а навпаки — йде по класичних канонах трилера. Є двоє чоловіків в дорозі, один з яких погрожує вбити іншого.

При цьому мотивація пасажира в цьому випадку невідома — власне, фільм побудований так, щоб тримати глядача в напрузі не тільки за допомогою фізичної загрози головному герою, а скоріше на тому, чому саме відбуваються події стрічки.

Українська назва Гра з Дияволом тут, правда, не зовсім коректна, адже стрічка в оригіналі називається Sympathy for the Devil, яка буквально перекладається як співчуття дияволу. І саме буквальний переклад підійшов би набагато краще, адже ніякої гри у фільмі немає.

Водночас співчуття дияволу тут має подвійний сенс, адже чим більше ми дізнаємось про мотивацію героя Кейджа, тим краще розкривається назва. І так само назва краще працює стосовно головного героя у виконанні Юеля Кіннамана, адже під фасадом зразкового сім’янина в нього сховано темне минуле.

Окрім цього, режисер фільму використовує не тільки трилерні елементи, а також грається з містичними мотивами. Майже під час всього хронометражу фільму на другому плані розвивається ще одна інтрига та питання — можливо, герой Ніколаса Кейджа не просто божевільний маніяк, а буквально втілення диявола?

Проблема тут виникає в тому, що всі ці містичні натяки ніяк не розвиваються у фіналі стрічки, тому є враження, що у Гри з Дияволом оригінальний сценарій був трохи іншим, але в останній момент його переписали. Саме тому фільм Адлера може викликати досить сумбурне враження, а когось і взагалі розчарувати.

Взагалі Гра з Дияволом — це досить камерний трилер. У ньому мінімум локацій та мінімум акторів. По суті фільм тримається на акторських роботах Юеля Кіннамана та Ніколаса Кейджа.

Кіннаман досить переконливо грає чоловіка, що втрапив у біду та намагається викрутитись зі скрутної ситуації. Проте головною прикрасою та атракціоном фільму є саме Ніколас Кейдж.

Кар’єра культового актора зараз переживає певний ренесанс (або кейджесанс, як його називають деякі), і Гра з Дияволом — це чергове підтвердження повернення Кейджа до блискучої акторської форми.

У фільмі Адлера Ніколас Кейдж відривається на повну — тут він і страшний, і смішний одночасно. І, звісно ж, у Грі з Дияволом є купа перегравань, якими відомий американський актор.

Саме тому стрічка Адлера може стати новим джерелом мемів з Ніком Кейджем — чого вартує лише сцена, де головні герої заходять перекусити в цілодобовий дайнер.

Звісно, Гра з дияволом — це ні в якому разі не видатне кіно, проте це все ще міцний камерний трилер, який не додає до жанру нічого нового, а скоріше міцно слідує загальноприйнятим канонам.

І враження від нього трохи псує зім’ятий фінал та фінальний твіст. Проте якщо ти любиш класичні трилери чи фанатієш від перегравань Ніка Кейджа — це кіно однозначно для тебе.

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