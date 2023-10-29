Шоу-биз

Погасла еще одна звезда. Умер Мэттью Перри из культового сериала Друзья

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 29 октября 2023, 10:08
Метью Перрі помер
Фото: IMDb

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