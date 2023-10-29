Погасла еще одна звезда. Умер Мэттью Перри из культового сериала Друзья

В Лос-Анджелесе в собственном доме скончалась звезда сериала Друзья, известный актер Мэттью Перри. Ему было 54 года.

Об этом сообщает The New York Post.

Как отмечается, Мэттью Перри скончался в джакузи. Предварительная причина смерти – остановка сердца.

Сейчас также смотрят

Ни наркотических веществ, ни следов насилия на теле Мэттью не обнаружено.

Отметим, что актер имел зависимость от наркотиков и алкоголя, и рассказывал, что потратил на борьбу с этим около $9 млн. Ему довелось проходить реабилитацию 15 раз.

Актер Мэттью Перри известен по роли Чендлера Бинга в культовом сериале Друзья.

Кроме того, он снимался в фильмах Танго втроем, Девять ярдов, Мошенники, Папе снова 17 и других.

– Мэттью был невероятно одаренным актером… Влияние его комедийного гения ощущалось по всему миру, и его наследие будет жить в сердцах многих людей, – так прокомментировали смерть актера в студии Warner Bros.

Если эта новость навеяла тебе грусть, возможно, именно кинематограф сможет стать отрадой. Смотри список фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть – от классики о вечной свободе до драматических дилемм.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.