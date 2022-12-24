Сочетание овсянки и нута: рецепт фалафеля от Эктора Хименеса-Браво

Фалафель — блюдо Среднего Востока, это такие жаренные во фритюре шарики с разными начинками. Как правило, его готовят из молотого нута и заворачивают в питу с маринованными или свежими овощами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить фалафель, читай в материале.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом фалафеля из овсянки и нута. Такое сочетание не только невероятно вкусное, но и диетическое! Попробуй приготовить фалафель по простому и быстрому рецепту.
Фалафели готовят со многими начинками: гороховой, бобовой, мятной, с йогуртом, хумусом — добавляют все, на что способны человеческая фантазия и наши вкусовые рецепторы. А в Израиле фалафель считают национальным блюдом. Держи рецепт вкусного фалафеля.
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Приготовление
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