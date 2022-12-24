Сочетание овсянки и нута: рецепт фалафеля от Эктора Хименеса-Браво

Фалафель — блюдо Среднего Востока, это такие жаренные во фритюре шарики с разными начинками. Как правило, его готовят из молотого нута и заворачивают в питу с маринованными или свежими овощами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить фалафель, читай в материале.

Фалафель — пошаговый рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом фалафеля из овсянки и нута. Такое сочетание не только невероятно вкусное, но и диетическое! Попробуй приготовить фалафель по простому и быстрому рецепту.

Фалафели готовят со многими начинками: гороховой, бобовой, мятной, с йогуртом, хумусом — добавляют все, на что способны человеческая фантазия и наши вкусовые рецепторы. А в Израиле фалафель считают национальным блюдом. Держи рецепт вкусного фалафеля.

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Понадобится:

Нут — 320 г

Овсянка — 320 г

Петрушка — 50 г

Чеснок — 50 г

Кинза — 50 г

Лук — 170 г

Лимонный сок — 10 мл

Зира — 10 мл

Тахини — 50 г

Соль

Черный перец

Приготовление

Замочи нут на ночь. Утром перемели его в мясорубке. К молотому нуту добавляй перекрученную петрушку, кинзу, чеснок, лук. Приправь смесь солью и перцем или другими любимыми приправами. Всю массу тщательно перемешай. Добавь овсяные хлопья и снова перемешай. Сформируй шарики и жарь их 10 секунд во фритюре. Для соуса смешай тахини с лимонным соком и добавь петрушки по вкусу. Подавай фалафель с соусом, свежими или маринованными овощами.

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