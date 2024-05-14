Охлаждает и тонизирует: как приготовить квас из розы на жаркую погоду — рецепт

Теплая весна и жаркое лето — идеальное время для дегустации разнообразного кваса. Один из самых вкусных, но не популярных продуктов, из которого готовят квас — роза.

Не секрет, что квас можно приготовить не только из ячменя и березового сока, но и овощей, ягод и растений. Чтобы насладиться не только прохладой, но и невероятным тонизирующим вкусом, рекомендуем попробовать квас из розы.

Как приготовить квас из розы, рассказали в Фактах.Здоровье, а мы делимся интересным рецептом дальше в материале.

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Квас из розы: рецепт

Квас очень полезный напиток: он не только утоляет жажду, но и помогает переваривать жиры и белки, восстанавливает микрофлору кишечника.

Квас из розы можно хранить в холодильнике не дольше пяти суток, так что не стоит готовить сразу большую порцию напитка.

Используй чистую отфильтрованную воду.

Ингредиенты:

лепестки красных цветов роз — 200 г

сахар — 180 г

вода — 2,5 л

дрожжи живые — 15 г

изюм — 1 ст. л

Приготовление:

Лепестки красных роз отдели от бутонов и зелени, хорошо промой, чтобы в квас не попала грязь. Положи лепестки в эмалированную кастрюлю и залей водой, доведи до кипения и вари напиток в течение 15 мин под крышкой. Жидкость должна стать красного цвета, в это время перелей жидкость в банку вместе с лепестками цветов. К охлажденному отвару до 45ºС добавь изюм и дрожжи, перемешай все деревянной ложкой до полного растворения дрожжей. Напиток оставь на 24 часа, жидкость должна стать немного светлее, а лепестки поднимутся вверх. Когда брожение почти закончится, перелей квас в бутылку и поставь в холодильник на сутки.

Уже совсем скоро — теплое лето, наступит сезон бузины. Из бузины также можно приготовить вкусный и непохожий на другие напитки — рецепт кваса из бузины ты найдешь в нашем другом материале.

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