Охлаждает и тонизирует: как приготовить квас из розы на жаркую погоду — рецепт

Теплая весна и жаркое лето — идеальное время для дегустации разнообразного кваса. Один из самых вкусных, но не популярных продуктов, из которого готовят квас — роза.
Не секрет, что квас можно приготовить не только из ячменя и березового сока, но и овощей, ягод и растений. Чтобы насладиться не только прохладой, но и невероятным тонизирующим вкусом, рекомендуем попробовать квас из розы.
Как приготовить квас из розы, рассказали в Фактах.Здоровье, а мы делимся интересным рецептом дальше в материале.
Квас очень полезный напиток: он не только утоляет жажду, но и помогает переваривать жиры и белки, восстанавливает микрофлору кишечника.
Квас из розы можно хранить в холодильнике не дольше пяти суток, так что не стоит готовить сразу большую порцию напитка.
Квас из розы можно хранить в холодильнике не дольше пяти суток, так что не стоит готовить сразу большую порцию напитка.
Используй чистую отфильтрованную воду.
Уже совсем скоро — теплое лето, наступит сезон бузины. Из бузины также можно приготовить вкусный и непохожий на другие напитки — рецепт кваса из бузины ты найдешь в нашем другом материале.
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