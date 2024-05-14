Охолоджує та тонізує: як приготувати квас із троянди на спекотну погоду — рецепт

Тепла весна та спекотне літо — ідеальний час для дегустації різноманітного квасу. Один із найсмачніших, але не популярних продуктів, з якого готують квас — троянда.
Не секрет, що квас можна приготувати не лише з ячменю та березового соку, а й з овочів, ягід та рослин. Щоб насолодитися не лише прохолодою, а й неймовірним тонізувальним смаком, радимо спробувати квас із троянди.
Як приготувати квас із троянди, розповіли у Фактах.Здоровʼя, а ми ділимося цікавим рецептом далі у матеріалі.
Квас є дуже корисним напоєм: він не лише тамує спрагу, а й допомагає перетравлювати жири та білки, відновлює мікрофлору кишківника.
Квас з троянди можна зберігати у холодильнику не довше пʼяти діб, тож не варто готувати одразу велику порцію напою.
Квас з троянди можна зберігати у холодильнику не довше пʼяти діб, тож не варто готувати одразу велику порцію напою.
Використовуй чисту фільтровану воду.
Вже зовсім скоро — тепле літо, настане сезон бузини. З бузини також можна приготувати смачний та несхожий інші напої — рецепт квасу з бузини ти знайдеш в нашому іншому матеріалі.
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