Охолоджує та тонізує: як приготувати квас із троянди на спекотну погоду — рецепт

Тепла весна та спекотне літо — ідеальний час для дегустації різноманітного квасу. Один із найсмачніших, але не популярних продуктів, з якого готують квас — троянда.

Не секрет, що квас можна приготувати не лише з ячменю та березового соку, а й з овочів, ягід та рослин. Щоб насолодитися не лише прохолодою, а й неймовірним тонізувальним смаком, радимо спробувати квас із троянди.

Як приготувати квас із троянди, розповіли у Фактах.Здоровʼя, а ми ділимося цікавим рецептом далі у матеріалі.

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Квас із троянди: рецепт

Квас є дуже корисним напоєм: він не лише тамує спрагу, а й допомагає перетравлювати жири та білки, відновлює мікрофлору кишківника.

Квас з троянди можна зберігати у холодильнику не довше пʼяти діб, тож не варто готувати одразу велику порцію напою.

Використовуй чисту фільтровану воду.

Інгредієнти:

пелюстки червоних квітів троянд — 200 г

цукор — 180 г

вода — 2,5 л

дріжджі живі — 15 г

родзинки — 1 ст. л

Приготування:

Пелюстки червоних троянд відділи від бутонів та зелені, добре промий, аби у квас не потрапив бруд. Поклади пелюстки в емальовану каструлю та залий водою, доведи до кипіння й вари напій протягом 15 хв під кришкою. Рідина має стати червоного кольору, саме тоді перелий рідину у банку разом із пелюстками квітів. До охолодженого відвару до 45ºС додай родзинки та дріжджі, перемішай усе деревʼяною ложкою до повного розчинення дріжджів. Напій залиш на 24 години, рідина має стати дещо світлішою, а пелюстки підіймуться вгору. Коли бродіння майже закінчиться, перелий квас у пляшку та постав у холодильник ще на добу.

Вже зовсім скоро — тепле літо, настане сезон бузини. З бузини також можна приготувати смачний та несхожий інші напої — рецепт квасу з бузини ти знайдеш в нашому іншому матеріалі.

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