Здоровье и красота

Когда красивые растения вызывают слезы и насморк: аллергия на цветение весной и ее профилактика

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 апреля 2023, 14:00
Алергія на цвітіння: симптоми, діагностика та лікування
Фото: Pexels

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