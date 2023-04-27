С приходом весны мы радуемся началу нового жизненного цикла многих растений. Не можем пройти мимо цветущих деревьев, делаем десятки фото украшенных цветами улиц и любуемся зелеными оттенками. Но то, что приносит одним радость, аллергикам дарит слезы, насморк и постоянное чихание.

Мы расскажем об аллергии на цветение весной: что это такое, почему возникает и на что может быть. А также ты узнаешь, как облегчить симптомы, и какая существует профилактика.

Аллергия на цветение: что это такое

Аллергию на цветение растений называют поллинозом. Он начинается ранней весной и может продолжаться до заморозков. В этот период наиболее распространенным аллергеном является цветочная пыльца, которая попадает в наш организм.

Весенняя аллергия может возникать из-за наследственности, слабого иммунитета, низкой стрессоустойчивости организма. Иногда причиной поллиноза может быть неправильное питание.

На что может быть аллергия весной

Аллергия весной может возникать на цветение около 100 видов растений. Чем мельче пыльцу имеет растение, тем больше вероятность вызвать аллергию. Среди наиболее частых аллергенов есть пыльца:

вяза;

березы;

клена;

дуба;

ольхи;

ясеня;

акации;

ивы;

тополя;

осины;

одуванчика и т.д.

Когда красивые растения вызывают слезы и насморк: аллергия на цветение весной и ее профилактика / 2 Фотографии

Лечение и профилактика аллергии на цветение

В первую очередь, нужно обратиться к врачу. Он сможет определить тяжесть твоего состояния и подобрать правильное лекарство.

Помимо медикаментозного лечения, облегчить симптомы аллергии на цветение могут простые советы:

не выходить на улицу с 05:00 до 10:00, считается, что пик цветения приходится на это время;

стараться избегать находиться на солнце;

во время прогулок можно носить маску;

после прогулки хорошо вымывать руки;

завесить окна плотной тканью, которая не попускала бы пыльцу в дом;

почаще купать домашних животных;

не сушить белье на улице во время периода цветения;

проводить дома как можно чаще влажную уборку.

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