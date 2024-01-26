Седация: что это такое, чем отличается от наркоза и какие есть противопоказания

С развитием медицины, многие медицинские вмешательства и процессы лечения делают под наркозом или седацией — чтобы пациенты не испытывали боли. Такой метод может обезопасить от неприятных воспоминаний и даже психологических травм у пациента, а также упростить работу врачей.

Однако для многих до сих пор непонятной остается разница между наркозом и седацией, а также — когда прибегают к седации, безопасна ли она и какие недостатки такого успокоения.

Подробнее о седации, её преимуществах и недостатках рассказываем тебе дальше в материале.

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Седация: что это такое и чем отличается от наркоза

Седация — это снижение возбуждения и чувствительности пациента путем введения ему седативных медикаментов для облегчения проведения медицинских манипуляций.

Как правило, к седации прибегают в случае незначительных хирургических вмешательств, таких как эндоскопия или вазэктомия, пластических операциях и при стоматологических вмешательствах. Частым случаем использования седации является удаление зубов мудрости или других болезненных стоматологических процедур.

Основное отличие между седацией и наркозом заключается в степени воздействия на сознание пациента.

В отличие от наркоза, под действием седации пациент испытывает расслабление, сонливость, снижение ощущений раздражения. То есть состояние пациента изменяется, что позволяет проводить более сложные процедуры, однако во время седации пациент может оставаться в сознании.

А вот под действием наркоза человек уходит в глубокий сон и теряет сознание, показатели жизнедеятельности тогда контролируются с помощью специальных приборов.

В стоматологии используют два вида введения седации: внутривенно или ингаляционным способом с помощью закиси азота.

Показания и противопоказания к седации

Седацию советуют делать:

детям до трех лет;

детям с аутизмом; ДЦП;

взрослым, боящимся процедуры;

пациентам с аллергией на анестетики или медицинские препараты;

пациентам с большим объемом работы и при длительной процедуре;

пациентам с повышенным рвотным рефлексом.

Седация — безболезненное и комфортное состояние для пациента, в таком состоянии снижается уровень тревоги и ощущения стресса. Длиться седация может от нескольких минут до часа.

Противопоказаниями к седации являются эпилепсия, туберкулез, гепатит, миастения, аллергия, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, беременность.

Целесообразность введения человека в такое состояние определяют врачи: учитываются индивидуальные показатели, тип процедуры и возрастные ограничения.

Кстати, о возрасте: большая часть детей скрывают собственные проблемы со здоровьем зубов именно из-за страха стоматологов. Облегчить боль может наркоз: как проводят лечение зубов у детей под наркозом и какие преимущества такого метода, мы рассказывали раньше.

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