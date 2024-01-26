Здоровье и красота

Седация: что это такое, чем отличается от наркоза и какие есть противопоказания

Виктория Мельник, журналист сайта 26 января 2024, 07:00
седация
Фото: Depositphotos

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