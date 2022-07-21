Не путай с мигренью! Головная боль напряжения — что это такое и почему возникает?

Если у тебя часто болит голова, это не обязательно мигрень, как может показаться. Сегодня мы расскажем, что такое головная боль напряжения, какой она бывает и как ее лечить.

Что такое головная боль напряжения

Головная боль напряжения — наиболее распространенная форма головной боли. Она присуща для трех четвертей населения планеты.

На протяжении истории как только ее не называли: головная боль сокращения мышц, миогенная, обычная, эссенциальная, идиопатичная, психогенная и т.д. Этих названий может быть множество, но все они означают то же самое.

Причину головной боли всегда находили в психологической и эмоциональной среде. Действительно ли только здесь нужно искать?

Виды головной боли напряжения

Боли характеризуется хроничностью или эпизодичностью. Соответственно, они бывают:

Редкие эпизодические (один раз в месяц). Частые эпизодические (2-14 раз в месяц). Хронические (более 15 раз в месяц).

Такие приступы боли могут длиться от 30 минут до нескольких дней. Некоторые испытывают головную боль постоянно, на протяжении нескольких лет.

Как отличить мигрень от головной боли

Головная боль напряжения чаще всего бывает сравнительно легкой. Ее характер давящий и двусторонний. Хотя бывает так, что болит с одной стороны и боль пульсирует. В большинстве случаев боль напряжения ничем не сопровождается.

Такая боль иногда может провоцировать тошноту, боли в шее и трапециевидных мышцах. Она становится менее интенсивной, если выйти на свежий воздух или заняться легкими упражнениями.

Причины головной боли

Основной причиной любой головной боли является чрезмерная нагрузка на психику и стресс. В сегодняшних условиях это вполне реально. Кроме того, вызвать боль могут:

Сидячий образ жизни. Отсутствие баланса работы и отдыха. Хронический недостаток сна. Отсутствие физической перегрузки. Злоупотребление алкоголем и курением. Голод и другие факторы.

Головные боли также могут быть сигналом депрессии или тревоги. Ранее мы рассказывали, как понять, есть ли у тебя депрессия.

Как лечить головную боль

Ты можешь выбрать медикаментозное или безмедикаментозное лечение, а можешь совмещать.

К безмедикаментозному относится:

Нормализация баланса труда и отдыха.

Регулярный и здоровый сон.

Регулярные физические нагрузки.

Отказ от факторов, провоцирующих стресс.

Занятия с психотерапевтом.

Хобби, доставляющее удовольствие.

Медикаментозное лечение головной боли:

Редакция Вікна-новини категорически не советует заниматься самолечением. Перед приемом таблеток лучше проконсультироваться со своим врачом.

Но обезболивающими препаратами ты можешь воспользоваться. Врач-невролог Давид Щербина предлагает:

Для снятия приступов боли — препараты группы НПВП — цитрамон, аспирин, ибупрофен 400, спазмалгон, диклофенак и т.д.

препараты группы НПВП цитрамон, аспирин, ибупрофен 400, спазмалгон, диклофенак и т.д. При хронических болях лучше рассмотреть с врачом профилактическое лечение, то есть прием таблеток наперед, на постоянной основе.

Обычно для профилактики хронических болей используют неселективные или трициклические антидепрессанты, обладающие обезболивающим эффектом и борющиеся с тревогой. Продолжительность такого лечения составляет от шести месяцев.

Ранее мы рассказывали, как безопасно прекратить пить антидепрессанты.

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