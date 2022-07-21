Не путай с мигренью! Головная боль напряжения — что это такое и почему возникает?

Если у тебя часто болит голова, это не обязательно мигрень, как может показаться. Сегодня мы расскажем, что такое головная боль напряжения, какой она бывает и как ее лечить.
Головная боль напряжения — наиболее распространенная форма головной боли. Она присуща для трех четвертей населения планеты.
На протяжении истории как только ее не называли: головная боль сокращения мышц, миогенная, обычная, эссенциальная, идиопатичная, психогенная и т.д. Этих названий может быть множество, но все они означают то же самое.
Причину головной боли всегда находили в психологической и эмоциональной среде. Действительно ли только здесь нужно искать?
Боли характеризуется хроничностью или эпизодичностью. Соответственно, они бывают:
Такие приступы боли могут длиться от 30 минут до нескольких дней. Некоторые испытывают головную боль постоянно, на протяжении нескольких лет.
Головная боль напряжения чаще всего бывает сравнительно легкой. Ее характер давящий и двусторонний. Хотя бывает так, что болит с одной стороны и боль пульсирует. В большинстве случаев боль напряжения ничем не сопровождается.
Такая боль иногда может провоцировать тошноту, боли в шее и трапециевидных мышцах. Она становится менее интенсивной, если выйти на свежий воздух или заняться легкими упражнениями.
Основной причиной любой головной боли является чрезмерная нагрузка на психику и стресс. В сегодняшних условиях это вполне реально. Кроме того, вызвать боль могут:
Головные боли также могут быть сигналом депрессии или тревоги. Ранее мы рассказывали, как понять, есть ли у тебя депрессия.
Ты можешь выбрать медикаментозное или безмедикаментозное лечение, а можешь совмещать.
Редакция Вікна-новини категорически не советует заниматься самолечением. Перед приемом таблеток лучше проконсультироваться со своим врачом.
Но обезболивающими препаратами ты можешь воспользоваться. Врач-невролог Давид Щербина предлагает:
Обычно для профилактики хронических болей используют неселективные или трициклические антидепрессанты, обладающие обезболивающим эффектом и борющиеся с тревогой. Продолжительность такого лечения составляет от шести месяцев.
Ранее мы рассказывали, как безопасно прекратить пить антидепрессанты.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!