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Биологические часы уже не выдерживают — как отключение света влияет на циркадные ритмы и что с этим делать

Елена Яковлева, редактор сайта 12 февраля 2023, 12:00
Як відключення світла впливають на циркадні ритми людини
Фото: Pexels

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Биологические часы уже не выдерживают — как отключение света влияет на циркадные ритмы и что с этим делать
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