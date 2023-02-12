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Біологічний годинник уже не витримує — як відключення світла впливають на циркадні ритми та що з цим робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 12:00
Як відключення світла впливають на циркадні ритми людини
Фото: Pexels

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Біологічний годинник уже не витримує — як відключення світла впливають на циркадні ритми та що з цим робити
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