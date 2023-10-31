Требует больше усилий, чем ты думаешь. Как правильно мыть голову: советы стилистов

Мытье головы является повседневным ритуалом большинства людей, и, пожалуй, кажется действием настолько простым, что трудно представить, как можно делать его неправильно. Однако, как и любой другой процесс ухода за собой, мытье волос имеет свои нюансы, которые влияют на здоровье наших волос и кожи головы.

Неправильный подход может привести к различным проблемам — от дряблых и сухих волос до перхоти и других проблем с кожей. Поэтому, чтобы эта процедура приносила максимальную пользу, читай, как правильно мыть голову. Подробнее об этом рассказали в публикации Teen Vogue.

Как правильно мыть голову: семь советов

Избегай ежедневного мытья головы

Чрезмерное мытье волос лишит их натуральных жиров, которые вырабатывает твоя кожа головы. И, получается, что когда ты ежедневно моешь голову — ты смываешь эти жиры, и, как следствие, твоя кожа производит еще больше жира, что приводит к замкнутому кругу.

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Поэтому нужно постепенно переобучить свои волосы, чтобы они производили меньше жира.

Сначала, конечно, это будет сложно, поэтому, чтобы твои пряди лучше выглядели, можешь пользоваться сухим шампунем.

В целом же, если у тебя тонкие волосы — им свойственно быстро жирниться, а мыть их можно через день. Что касается владельцев(-лец) густых и жестких волос, их лучше мыть раз в пять-семь дней.

Пользуйся теплой и фильтрованной водой

Не стоит мыть волосы под горячей водой, поскольку это способствует их сухости и вялости. Лучше всего мыть голову под теплой струей воды. Это способствует открытию кутикулы волос и помогает лучше смыть грязь с головы.

Также для лучшего состояния волос можешь подумать над установкой фильтра для воды. Такая инвестиция поможет устранить хлор и синтетические химикаты из воды, что будет способствовать лучшему росту и качеству твоих волос.

Подбери шампунь, который будет соответствовать твоему типу волос

Узнай подробно, какой тип волос у тебя, а также о его структуре и пористости. И уже на основе этой информации подбирай продукты, которые будут отвечать твоим потребностям.

Дважды мой голову и осторожно помассируй кожу головы

Во время мытья головы дважды нужно наносить шампунь и тщательно его смывать. Первый раз стоит это делать, чтобы смыть накопленную грязь с головы.

И также лучше при этом массировать голову в течение одной-трех минут. Это будет способствовать приливу крови к коже головы и стимулировать рост волос.

Не мой волосы круговыми движениями

Да-да, все мы видели рекламу, где именно таким способом моют голову. Но как правильно мыть волосы? Все наоборот. Шампунь следует втирать в волосы в одном направлении, скользя руками вниз по стержню волос, а затем смывать в том же направлении.

Также важный момент: в рекламах показано, что шампунь нужно наносить на всю длину, но на деле достаточно наносить его только на корни.

Это обусловлено тем, что шампунь может вызвать сухость кончиков.

Наноси кондиционер на пять-семь минут

С кондиционером ситуация совсем другая. Его не нужно быстро смывать. Лучше подержать его на волосах в течение пяти-семи минут. Также его не стоит наносить на корни волос, нужно это делать от середины и до кончиков.

Кроме того, пока продукт находится на твоих волосах, используй расческу с широкими зубчиками, чтобы распутать волосы и распределить кондиционер равномерно по всей длине.

Высушивание волос

После душа процесс мытья головы не завершается. Их необходимо высушить мягким полотенцем, после чего дать возможность высохнуть как можно дольше естественным способом.

После того как волосы в основном высохнут, необходимо нанести термозащиту, если ты планируешь высушивать волосы феном или пользоваться стайлерами. И помни: если ты хочешь использовать плойку или выпрямитель — волосы должны быть идеально сухими, чтобы их не повредить.

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