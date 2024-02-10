Силу TikTok трудно переоценить. Несмотря на противоречивую политику конфиденциальности и нынешний скандал вокруг удаления музыки известных исполнителей, социальная сеть оказывает влияние на формирование трендов и стиля у его пользователей.

Последним модным трендом стал популярный в западном мире образ жены мафиози — mob wife. Как сложить капсулу из одежды в таком стиле и что запустило тренд, рассказали в NYT.

Образ mob wife: почему стал популярен

Не секрет, что современная молодежь тяготеет к романтизации периода, который они не застали. Так, например, можно было романтизировать войну, снятую в фильме, рассказывающем о доблести военных, верности родине или любви. Однако, когда война в полную силу развернулась на территории Украины, романтизация исчезла.

Сейчас также смотрят

В то же время именитый режиссер и отец известной Софии Копполы, Фрэнсис Форд Коппола, в своем Instagram опубликовал пост с мыслями о возвращении в тренды стиля жены мафиози.

Так что, вероятно, внимание к стилю известного человека сделало еще больший ажиотаж.

Как повторить стиль mob wife

Стиль mob wife характерен использованием меха, кожи, массивных золотых украшений. Часто можно увидеть сочетание с леопардовым принтом и подведенными черным карандашом глазами.

В социальных сетях вирусятся видео, где к основным атрибутам mob wife добавляют также красные ногти, яркую помаду, объемные прически и большие очки против солнца — как защита от надоедливых вопросов и внимания.

Также девушки делают характерный макияж: это могут быть смоки айс или металлик.

Чаще всего пользователи вдохновляются образами известных героинь или реальных женщин, имевших статус жен мафиози.

Это, например, персонажи Кармела Сопрано и Адриана Ла Серва из Клана Сопрано.

Жена мафиози? TikTok запустил новый модный тренд — как составить образ mob wife / 5 Фотографий

В то же время, стиль mob wife несколько похож на другой популярный тренд — Old money. Что это за стиль и как его повторить, мы рассказывали в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.