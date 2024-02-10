Жена мафиози? TikTok запустил новый модный тренд — как составить образ mob wife

Силу TikTok трудно переоценить. Несмотря на противоречивую политику конфиденциальности и нынешний скандал вокруг удаления музыки известных исполнителей, социальная сеть оказывает влияние на формирование трендов и стиля у его пользователей.
Последним модным трендом стал популярный в западном мире образ жены мафиози — mob wife. Как сложить капсулу из одежды в таком стиле и что запустило тренд, рассказали в NYT.
Не секрет, что современная молодежь тяготеет к романтизации периода, который они не застали. Так, например, можно было романтизировать войну, снятую в фильме, рассказывающем о доблести военных, верности родине или любви. Однако, когда война в полную силу развернулась на территории Украины, романтизация исчезла.
В то же время именитый режиссер и отец известной Софии Копполы, Фрэнсис Форд Коппола, в своем Instagram опубликовал пост с мыслями о возвращении в тренды стиля жены мафиози.
Так что, вероятно, внимание к стилю известного человека сделало еще больший ажиотаж.
@mob.wife.aesthetics #mobwife ♬ original sound — EX7STENCE™
@trovlov Heard we’re in our mob wife era #mobwife #mobwifeaesthetic #outfitideas #styleinspo #nycinfluencer ♬ Mob Wife Energy Activate — The Sweet Paisana
@pirdikaa Mob Wife Energy ????????????️????#mobwifeaesthetic #mobwife #mobwifewinter #mobwifefashion #outfit #keşfet #keşfetteyizzz ♬ Paint The Town Red — Doja Cat
Стиль mob wife характерен использованием меха, кожи, массивных золотых украшений. Часто можно увидеть сочетание с леопардовым принтом и подведенными черным карандашом глазами.
В социальных сетях вирусятся видео, где к основным атрибутам mob wife добавляют также красные ногти, яркую помаду, объемные прически и большие очки против солнца — как защита от надоедливых вопросов и внимания.
Также девушки делают характерный макияж: это могут быть смоки айс или металлик.
@isabellrrose “Mob Wife” Makeup ???? wearing @Nova Beauty lipstick in “heaven” lashes in “70” cheek powder in “plush” and “spent” eyeliner in “black” & eyeshadow pallet in “bronze” #mobwife #mobwifeaesthetic #mobwifemakeup #makeup #makeuptutorial ♬ Love In Portofino — Dalida & Raymond Lefèvre Et Son Grand Orchestre
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yhasmina Tiphaine Ferrara (@yhasminatiphaine)
Допис, поширений Yhasmina Tiphaine Ferrara (@yhasminatiphaine)
Чаще всего пользователи вдохновляются образами известных героинь или реальных женщин, имевших статус жен мафиози.
Это, например, персонажи Кармела Сопрано и Адриана Ла Серва из Клана Сопрано.
В то же время, стиль mob wife несколько похож на другой популярный тренд — Old money. Что это за стиль и как его повторить, мы рассказывали в другом материале.
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